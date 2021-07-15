郭家耀：恒指反彈阻力在28500 醫脈通未宜高追
2021年07月15日 10:59
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內地周四(15日)公布GDP等多個經濟數據，市場關注會否影響市況。正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，近期美股在高位整固，帶動港股氣氛好轉，尤其是新經濟股由低位反彈。市場仍然關注內地監管消息，但觀乎個別科技巨頭已參與企業重組的消息，相信科企反壟斷或其他監管問題正陸續解決，股價拋售壓力或有所減輕。他預期恒指或確認已見底，27,000點支持力不俗，上方反彈阻力則在28,500點，後市能否進一步反彈仍要視乎內地監管消息進一步釐清。
藥明生物(02269)發盈喜，帶動一眾生物科技股炒起。郭看好CRO(醫藥研發合同外包服務商)股份，如康龍化成(03759)或泰格醫藥(03347)，雖然股價早前出現調整，但業績表現值得憧憬，有機會再展反彈浪。
郭又指，新股活動似乎有所冷卻，雖然招股活動仍然活躍，但掛牌後表現一般。今日掛牌的3隻新股中，德信服務(02215)上市後表現平平，其業務規模不及其他行業龍頭，抽中的投資者宜先離場。至於醫脈通(02192)上市後股價有一定升幅，集團業績增長強勁，但估值偏高，有貨的投資者可繼續坐，但現價追值博率或有限。