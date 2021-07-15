郭家耀：恒指反彈阻力在28500　醫脈通未宜高追

內地周四(15日)公布GDP等多個經濟數據，市場關注會否影響市況。正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，近期美股在高位整固，帶動港股氣氛好轉，尤其是新經濟股由低位反彈。市場仍然關注內地監管消息，但觀乎個別科技巨頭已參與企業重組的消息，相信科企反壟斷或其他監管問題正陸續解決，股價拋售壓力或有所減輕。他預期恒指或確認已見底，27,000點支持力不俗，上方反彈阻力則在28,500點，後市能否進一步反彈仍要視乎內地監管消息進一步釐清。