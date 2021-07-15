【瑞通推介】恒指重上兩萬八　好倉昨淨流入逾3900萬元

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局主席鮑威爾稱，美國經濟復甦還未達到可以縮減資產購買規模的程度。道指隔晚收報34,933點，升44點或0.1%。恒指昨日(14日)結束3日反彈勢頭；今(15日)早最多升逾200點，曾重上28,000點關。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾3,900萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾950萬元，反映投資者預期大市將重拾升勢。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點，而

熊證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點。

有傳騰訊和阿里巴巴考慮逐步向對方開放生態系統，淘寶和天貓或將支援微信支付。另據報騰訊擬透過旗下歐洲子公司，以3億歐元收購德國遊戲開發商Crytek，不過該宗交易或引起歐美國安疑慮。騰訊上日曾升上563元，收報556.5元，升0.2%，收復10天線；今早升逾2%，升穿570元，嘗試企穩20天線，暫錄3連升。昨有近5億元北水淨買入騰訊，是最多資金淨買入港股。輪證資金流方面，超過1,700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,000萬元淨流入。

藥明生物發盈喜，預期上半年盈利按年增長超過1.35倍。公司指首季受疫情影響而短暫降低的生產效率已完全恢復。藥明股價昨最多飆8.9%，高見143元，收市維持6.5%的升幅，收報139.8元，是表現最佳藍籌，一舉重越10天和20天線；今早曾回落3%，跌穿135元。昨有逾3.7億元北水淨買入藥明。輪證資金流方面，近490萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。

比亞迪股份被李祿旗下對沖基金喜馬拉雅資本連日減持，最新持股量降至6%，2次減持合共沽出逾24億元持股。比亞迪上日曾挫7.6%，低見216.4元，連失10天和20天線，收跌5.6%於221元，是表現最差藍籌；今早繼續偏軟，低見210元邊，跌幅逾4%。昨有近1,200萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾230萬元淨流出。

中國平安未改近月反覆向下尋底走勢，昨一度下挫2.9%，創出69.85元的52周低位，收市維持2.1%的跌幅，報70.45元，14日RSI續徘徊在30以下的超賣水平；今早曾再於70元徘徊，其後反彈2%，一度高見71.85元，觀察下移中的10天線(約73元)阻力。昨有逾500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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