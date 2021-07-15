【高盛推介】騰訊及阿里齊揚升 看好可跟蹤牛購證
2021年07月15日 11:11
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高盛(亞洲)有限責任公司：有報道引述消息指，騰訊及阿里巴巴正考量逐步互相開放系統供對方用戶使用，讓消費者更便利，更有助於刺激更激烈的競爭。阿里初步可能將騰訊的微信支付功能引入到淘寶及天貓。騰訊或容許阿里被選取的服務透過小程序接觸微信客戶。
騰訊今早高開後突破570元水平，最高見572元，突破一周高位，為恒指中領漲成分股之一。
觀察個股輪證資金流向，近日資金傾向部署淡倉，本周二及周三共錄得約680萬元資金流入認沽證。牛熊證方面，則見昨日部署牛證的資金趁反彈時套現獲利，並有部分轉倉至520元以上收回價的貼牛。熊證則於過去3個交易日皆錄得資金流入，當中則有約810萬元，並集中在580元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見近日北水買入騰訊，昨日錄得約5億元資金淨買入。
騰訊購(11112)，行使價622元，2021年10月26日到期，實際槓桿10.3倍，高槓桿。
騰訊購(16324)，行使價650.5元，2021年11月25日到期，實際槓桿9.2倍，價外、中期、低街貨。
騰訊牛(66021)，收回價535元，行使價532.2元，換股比率500，槓桿比率14倍，市場上最貼價的500兌1牛證之一。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬行使價425至570元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一的騰訊沽(24234)。熊證方面可留意屬遠熊的低街貨騰訊熊54143，與現價有約40元收回距離。
騰訊沽(24234)，行使價515.38元，2021年09月17日到期，實際槓桿13.2倍，行使價425至570元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。
騰訊熊(54143)，收回價610元，行使價613元，換股比率500，槓桿比率12.8倍，低街貨遠熊。
阿里巴巴於本周一起開始連升，早上持平開市後突破210元水平，最高見212.8元，突破一週高位。由本周一至今累計升逾9%。
觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於昨日繼續獲少量資金流入。牛熊證方面，則見昨日部署牛證的資金沽出遠牛，並有部分轉倉至185元以上的貼價產品。
投資者如看好，認購證方面的中期選擇可留意價外幅度約3%的低街貨阿里購(15276)。進取的高槓桿選擇可留意年期約2個月的阿里購(14280)。牛證方面可留意屬貼牛的新上市阿里牛(66625)，與現價有約18.6元收回距離。
阿里購(15276)，行使價219.08元，2021年11月25日到期，實際槓桿6.9倍，中期、低街貨。
阿里購(14280)，行使價228.48元，2021年09月23日到期，實際槓桿11.3倍，高槓桿。
阿里牛(66625)，收回價194元，行使價192元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，新上市貼牛。
阿里沽(14441)，行使價202.68元，2021年12月24日到期，實際槓桿5.3倍，中期、低街貨。
阿里熊(50253)，收回價230元，行使價232元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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