【高盛推介】騰訊及阿里齊揚升　看好可跟蹤牛購證

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道引述消息指，騰訊及阿里巴巴正考量逐步互相開放系統供對方用戶使用，讓消費者更便利，更有助於刺激更激烈的競爭。阿里初步可能將騰訊的微信支付功能引入到淘寶及天貓。騰訊或容許阿里被選取的服務透過小程序接觸微信客戶。

騰訊今早高開後突破570元水平，最高見572元，突破一周高位，為恒指中領漲成分股之一。

觀察個股輪證資金流向，近日資金傾向部署淡倉，本周二及周三共錄得約680萬元資金流入認沽證。牛熊證方面，則見昨日部署牛證的資金趁反彈時套現獲利，並有部分轉倉至520元以上收回價的貼牛。熊證則於過去3個交易日皆錄得資金流入，當中則有約810萬元，並集中在580元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，則見近日北水買入騰訊，昨日錄得約5億元資金淨買入。

阿里巴巴於本周一起開始連升，早上持平開市後突破210元水平，最高見212.8元，突破一週高位。由本周一至今累計升逾9%。

觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於昨日繼續獲少量資金流入。牛熊證方面，則見昨日部署牛證的資金沽出遠牛，並有部分轉倉至185元以上的貼價產品。

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