【產經直播】納指強勢 繼續放眼美國科技股？
2021年07月15日 11:44
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美國通脹創13年新高，不過美聯儲主席鮑威爾企硬「放鴿」，表明縮減買債言之尚早。市場毋須太擔心？美國大型科網股持續破頂，納指高位徘徊，唔怕高位追貨？若然想對抗通脹來襲又應該點做好？
有外媒報道，指內地科網巨企騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)有意互相開放生態系統，包括阿里巴巴旗下電商平台以及騰訊旗下通訊軟件微信，強強聯手有望撐起公司股價？抑或要擔心引起壟斷憂慮？內地第二季GDP按年升7.9%，較預期8%為低，經濟復甦勢頭可否支持股市向上？
石油輸出國組織與盟友(OPEC+)或達成產量協議，或會向市場提供更多原油，不過美國原油庫存連跌八周，減少790萬桶，較預期為多，消息如何影響油價走勢？投資者又應該如何部署？
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