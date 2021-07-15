【產經直播】納指強勢　繼續放眼美國科技股？

美國通脹創13年新高，不過美聯儲主席鮑威爾企硬「放鴿」，表明縮減買債言之尚早。市場毋須太擔心？美國大型科網股持續破頂，納指高位徘徊，唔怕高位追貨？若然想對抗通脹來襲又應該點做好？

石油輸出國組織與盟友(OPEC+)或達成產量協議，或會向市場提供更多原油，不過美國原油庫存連跌八周，減少790萬桶，較預期為多，消息如何影響油價走勢？投資者又應該如何部署？

今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及光大新鴻基財富管理策略師溫傑，同你拆解市況。

三星NYSE FANG+ETF

三星中證中國龍網ETF

三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF

三星標普高盛原油ER期貨ETF

更多ETF產品即上：

歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：