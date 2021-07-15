熊俊傑：聯儲局口風不改　美元難大升

美匯指數在過去兩周於92.2至92.7之間整固，後市去向如何？或能從本周已公布的經濟數據及央行表態中作去判斷。

美國6月通脹持續升溫，消費者物價指數(CPI)及核心消費者物價指數(Core CPI)同樣高於預期，分別按年上升5.4及4.5%。核心CPI是已剔除燃料及其他價格波動較大項目的通脹指標，上月增幅屬1991年以來最高，顯示物價上升壓力頗大。

去年疫情較現時明顯嚴重，令去年基數較低導致按年升幅偏高或成為藉口之一。不過，即使「基數低」的說法成立，另有幾個重點我們需要注意。第一，我們可以多觀察核心及非核心CPI的按月變化。兩者在6月的增長均為0.9%，是2008年金融危機過後首見。第二，生產者物價指數(PPI)以10年來最快速度上升，6月升7.3%。某程度上，生產成本將在未來數月反映在消費物價之上。因此，通脹不大可能在年底對回落到2至3%。第三，通脹月率及年率連續數月同時大幅上升，基本上已說明經濟已在復甦，民眾對商品及服務需求殷切，經濟活動已開始回復正常。

雖然物價急升，但美國聯儲局依然堅持他們的鴿派立場。主席鮑威爾在眾議院出席聽證會被兩黨議員問及物價、加息及縮減購債等問題。鮑威爾回應指，長期通膨預期已經見底，並處於該局長期通脹目標大致相符的區間之內。近期通脹數據「高於預期和希望水平」，但強調最大漲幅來自於一少部分商品和服務。距離達至「實質性進一步進展」仍有一段距離，但預計將持續取得進展。他的言論間接地表示，目前仍未是加息或縮減購債的合適時候。

然而，放眼環球，其他主要經濟體的「行動力」似乎較美國來得更果斷。

紐西蘭央行在本月貨幣政策委員會會議通過，在7月23日之前停止量化寬鬆購買債券，但把官方現金利率維持在0.25厘。委員會認為有迹象表明新西蘭經濟可能過熱，如果通脹率觸及或超越新西蘭央行目標範圍的頂部，勞動力市場便會承壓。新西蘭央行的行動令市場揣測，該行最快於8月加息及有可能成為在肺炎疫情爆發以來首個提升利率的主要經濟體。

於周三(14日)進行的加拿大央行會議，決定維持基準利率不變，但意外地縮減買債規模10億加元至每周20億加元。同時，上調經濟增長和通脹預期，預計明年下半年經濟才會回復至正常水平。市場現時估計，加拿大央行有可能在 明年1月前結束買債計劃。

英國6月消費者物價指數(CPI)從5月的2.1%上升至2.5%，升幅高過市場預期的2.2%。去年能源價格基數低及過去半年原油價急升，令燃料成本上漲幅度擴大。有外媒亦把本年CPI最高預估值由2.7%上調至3%。此外，首相約翰遜及疫苗大臣扎哈維早前仍然異口同聲堅持，如期在7月19日全面解封英格蘭地區。在疫情受控的前題下，當地經濟在下半年很可能高速增長。

除非美國聯儲局突然一改口風，否則相比其他各國，美元吸引力會被看淡，美匯指數(DXY)將先下試92，及後或跌至91.50。相反，指數升穿92.7，在有根本的政策預期改變下，可上望94。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

(此為一般市場評論，並非構成投資建議，投資者請自行負責。)