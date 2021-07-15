鄧建初：貪婪恐懼兩交織　情緒牽引失方向

金魚缸內，交織著貪婪與恐懼。普羅股民最難駕馭的，就是這兩種情緒。貪婪令人在心雄的狀態下摸頂入市致樂極生悲，恐懼有如緊捏脖子的心魔，使人透不過氣來，最終引刀成一快，盡沽手持下跌甚深的蟹貨。初哥也不例外，即使在股場多年，遇着大升市與大跌市，有時仍會被當時籠罩市場的極度樂觀及悲觀氣氛所影響。

世事如棋局局新，近月香港股票市場和以往的模式截然不同。從前跟隨美股步伐而起落的市況已不復見，近期連A股升跌，也影響不到弱不禁風的港股，初哥猜想可能是港股正處於國際金融戰的風眼。

香港是國際金融中心，資金出入自由，吸引一眾大鱷雲集搵食。處於政治局勢敏感時刻，經過擾攘幾年的中美貿易戰後，國與國之間的矛盾已置於陽光之下，一場驚心動魄的金融經濟戰，正悄悄地在香江拉開序幕，因此港股近期逆外圍及內地股票市場而走，是可以理解的。

「五不窮、六不絕」出現後，正當市場滿懷希望，預期「七翻身」接力，誰不知一盤冷水照頭淋，踏入7月，出現歷史罕見的8日連續急跌。由今年6月28日高位29,394點起計，下挫至上周五26,861點，大瀉2,533點，中段連250天線也曾兩次跌穿。此際千鈞一髮之時，兩日收市皆返回其上，總算緩解了繼續下跌的危機。

指數狂跌，沽盤步步進逼，猶如千軍萬馬殺到。嚇人的大跌場面屢現，經驗不夠的股民多會驚惶失措，於兵荒馬亂中，把持不定，一走了之。當此恐怖時刻，即使手持股票已下跌甚多，仍深感棄之而後快。一沽之下，心頭大石隨之而去。然而，見底回升亦往往同時於此種場合浮現。

上周五插穿250天線後返回其上，高低波幅589點，由當日中段曾下跌292點，止跌回升至27,344點收市，反升191點，成交高達1,867億元，證明好淡雙方於250天線展開攻防戰。幸好已連續兩日由中段跌穿，呈現收市企回其上的良好勢頭，根據反彈黃金比率計，可達27,828點。

今次跌市元兇之一，是眾多牛證集結於250天線之上，被「黃雀在後」的大戶有機可乘，殺盡牛證好友才止跌回升。衍生工具充斥市場，炒股難度大增。然而，只要定下模式系統，嚴守止蝕位，買中獲利點後推上止賺盤應對，炒股自必輕鬆得多。避免臨場執生形成的心理壓力，勝算還是高的。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)