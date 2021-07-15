屯門上嵐首推50伙　入場費450萬元

新一輪新盤開售潮啟動。建灝地產集團投資部經理鄭智榮稱，旗下屯門上嵐首張價單推出50伙，扣除最高16%總折扣優惠後，全數單位折實售價538.07萬港元或以下，首批折實平均呎價18,388元。

其中入場單位為3樓B室，實用面積265方呎，折實售價450.18萬元，呎價16,988元，同屬首批之中最低。

項目示範單位於本周五(16日)起開放，周六(17日)起開始收票，最快下周開售。預期買家當中佔30%至40%為投資者。

資料顯示，同區御海灣II於今年4月公布首張價單推出88伙，實用面積299至433方呎，間隔一房至兩房，扣除最高22%總折扣後，折實平均呎價18,419元，創屯門市新盤開價新高，折實售價由567.8萬至827.16萬元，呎價介乎16,186至20,380元。

中原亞太區副就席兼住宅部總裁陳永傑表示，屯門上嵐開價較同區瓏門及御半山折讓約5至8%，加上項目提供一房細單位，入場費較低，料可吸引部分白居二買家回流私樓市場。他指出，7月新盤成交量暫錄880多宗，全月料可達2,000宗。

美聯住宅部行政總裁布少明稱，屯門上嵐開價吸引，首批50伙料沽清，加推單位具加價空間。而7月一手成交量料達1,900伙，主因火炭大盤未能月內推出，銷量較原本預期2,500宗為低。