台灣窮得只有半導體　服務業疫下愁雲慘霧

受惠全球對半導體及晶片需求大增，台灣5、6月的出口創新高，帶動當地經濟出現自1980年代以來最蓬勃的一刻。外媒對此卻大潑冷水，指台灣片面的榮景，背後掩藏了服務業的愁雲慘霧。

報道指出，台灣受新冠肺炎肆虐後，零售業及餐飲業近兩個月受到空前打擊。而該行業僱用當地經濟總量約20%的勞工，而目前的防疫封鎖狀態下，使百貨公司、電影院、熱門餐廳等處所門可羅雀，與世界其他主要城市正在重新開放形成鮮明對比。

First Capital Management經濟學家Liu Cheng yu表示，爆疫期間堂食餐廳的收入銳減約70%；百貨公司銷售額則下降約60%。正如立法院老牌粵菜餐廳，經營20年結果不敵疫情突襲，已在本月3日結束營業。有大型餐廳總經理透露，已因疫情大流行損失了9成收入，決定關閉是因為他們絕望了。如果情況看起來會好轉，或會堅持多2、3個月，但現在看不到任何希望。

在台灣經營餐廳的開展餐飲行政總裁Jerry Chiu直言，政府低估了公司財務受影響程度，提供的支援太少了，餐廳絕望並關門的原因就是感受不到政府的支持。

渣打銀行資深經濟學家符銘財表示，服務業今年上半年貢獻台灣GDP增長的一半左右，但疫情對私人消費造成的損害，將導致下半年GDP增​​速從7%至8%，下降到只有3%。