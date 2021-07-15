騰訊進軍晶片設計業　追趕阿里步伐

根據其招聘公告，開放了騰訊技術工程事業群(TEG)下的職務，包括晶片架構師、晶片驗證工程師，及晶片設計工程師等職位。簡介描述晶片架構師的主要職責主要負責AI晶片處理，如人工智能(AI)晶片和通用處理器或者細分領域的需求分析、處理器晶片架構設計，和競爭分析和規格定義等。

騰訊過往主要以投資成方式發展有關晶片設計業務，如投資了主要研發通用人工智能訓練和推理產品的AI晶片公司燧原科技。早在今年3月，騰訊註冊成立深圳寶安灣騰訊雲計算有限公司，主要經營有關積體電路設計與研發，惹來外界預期騰訊有意親自發展晶片業務。

有業內人士推測，AI加速和視頻編解碼或許將應用於騰訊遊戲業務場景，AI晶片比起傳統晶片，如CPU、GPU等，能夠更好地配合和支持人工智能算法中的運算，在性能上存在顯著優勢，預料將成為市場主流產品。

阿里巴巴早在2018年宣布成立平頭哥半導體有限公司，業務主要包括晶片的自研開發與戰略布局。於2019年，該公司發布第一枚自行研發的AI推理晶片「含光800」。