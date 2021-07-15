景順趙耀庭：內地經濟恢復至疫前水平需更長時間

國家統計局公布，內地第二季國內生產總值(GDP)按年增長7.9%，略低於市場預期增長8%。人民銀行則維持中期借貸便利(MLF)和逆回購利率不變。景順亞太區(日本除外)全球市場策略師趙耀庭認為，數字反映內地經濟繼續逐步復甦，但全面復甦至疫情爆發前的水平，可能需要比原預期更長的時間，這亦可能是內地當局最近轉向更具支持性的貨幣政策，以推動經濟發展。

他認為，周四公布的GDP數據，消除市場因全面降準而引起對經濟放緩的憂慮，過去一年內地經濟增長的推動力一直依賴與新冠肺炎疫情相關的製造業，以及政府主導的基礎設施投資。隨着全球消費者從購買商品轉向消費服務，以及內地政府開始擔心債務水平愈來愈高，這種情況開始發生變化。

他提到，近期內地消費者的消費支出加快，但仍未恢復到疫情爆發前的水平。由於大部分中小企業和服務業未完全復甦，消費者信心仍然受到抑制。而嚴格的防疫封鎖措施、重新開放週期的不確定性，可能導致中小企業和服務業僱主凍結招聘或抗拒加薪。

他留意到，經濟的投資和資本支出方面看到了令人鼓舞的迹象。6月份製造業固定資產投資進一步增長，首5個月累計投資增長幅度由0.6%，增至首6個月累計的2%。加上6月近期強勁的出口增長，亦振提製造業的信心，相信能減低不確定性，而企業亦開始在疫情後進行投資，認為有助帶動未來幾個季度的資本支出投資週期強勁。

不過，6月份的工業生產連續兩年持續走低，從5月份的6.6%，降至6月份的6.5%。趙氏指，數據放緩並不令人意外，由於公司繼續面臨關鍵的材料短缺和不斷上漲的投入成本。

在貨幣政策方面，該行預計今年剩餘時間不會有任何額外的減息政策，例如存款準備金率或MLF。相反，當局可能會在財政刺激方面推進—在地方政府融資債券(LGFV)發行的推動下，基礎設施投資支出加速—這可能在推動內地經濟在下半年向前發展方面發揮更大的作用。

他認為，內地當局最近通過向體系注入更多流動性，轉向更寬鬆的貨幣政策，宏觀背景對投資者來說有所改善。