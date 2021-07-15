紐油失守72美元 道期挫百點
2021年07月15日 16:17
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美匯指數報92.42；港匯見7.7672；離岸人民幣(CNH)報6.4610；美元兌日圓報109.77；歐元企1.1838，英鎊處1.3815。金價重上1,830美元。美國原油產量創逾一年高位，油價跌逾1%，布油報73.59美元，紐油報71.78美元。道指期貨跌113點。
●恒生指數全日收報27,996點，升208點或0.75%，兩萬八關得而復失。國企指數收報10,174點，升109點或1.08%；科技指數收報7,661點，跌6點或0.08%，主板成交1,510億港元。ATMX四大科網股以阿里巴巴升2.03%跑贏；騰訊亦漲1.52%，傳兩公司有意互相開放生態系統。美團升0.13%；小米集團跌0.73%。https://bit.ly/3enkShF
●滬深股市倒升收市，外資淨買入逾123億人民幣。https://bit.ly/3yXt14i
●世銀降東亞及太平洋地區經濟增長預測至4%。
●Netflix衝出影視領域，聘猛人拓展遊戲業務。
●悉尼機場拒絕1,300億收購提議，因估值過低。
●邁向無現金社會！歐央行啟動「數碼歐元」試驗計劃。
●科技女股神：比特幣對環境影響擔憂僅屬暫時性。
●澳洲6月失業率跌至4.9%，低過預期。
●南韓央行：疫情不確定性，續維持寬鬆立場。
●阿里及騰訊等33家互聯網平台簽署反壟斷自律公約。
●IATA料亞洲航空旅行要多3年才能回復疫前水平。
●台積電次季多賺11%，毛利接近指引下限。
●中國經濟：
-第2季GDP按年升7.9%，略遜預期。
-6月社會消費品零售總額按年升12.1%，勝預期。
-統計局：6月內地70個大中城市樓價升幅整體穩中有落。
-內地6月原煤生產跌5%，原油進口降幅擴至24.5%。
-發改委已準備投放逾1,000萬噸煤炭儲備。
-景順趙耀庭：內地經濟恢復至疫前水平需更長時間。
●恒地美利道商廈項目命名為The Henderson，料2023年落成。
●上半年安老按揭登記49宗，低位回升75%。