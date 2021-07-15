報告：今年商用物業投資宗數料達200宗

除疫情放緩，物業投資氣氛開始復甦。有機構今日(15日)發布《2021年第二季物業投資市場回顧及展望》報告，指今年上半年成交額超過1億港元的商用物業投資市場共錄得89宗成交，總金額達431億元，與2020年上半年相比上升97%，是自2018年下旬以來交投最活躍的半年結。

戴德梁行董事兼香港研究部主管陳健珩表示，估計今年商用物業投資市場的全年成交宗數有機會達200宗，短期內將仍以細額成交為主，料今年全年總成交金額為2017年或2018年高峰期的一半，即約85億至88億元之間。當中，仍以工廈買賣成交最多，但若兩地通關，料零售和商廈成交也會提高。

報告顯示，在各類商用物業中，今年上半年佔比最多的成交額為寫字樓，達40%，其次是工廈，佔30%，接着是零售和地盤，分別佔16%和13%。在投資者方面，本地投資者佔約80%，國際投資者則增多，房地產基金開始活躍於本港工廈和地盤的投資項目，而內地投資者則有所減少。

該公司執行董事兼香港資本市場主管高偉雄表示，寫字樓成交最多皆因受觀塘鴻圖道一宗大額商廈成交帶動，實際上交投最活躍的板塊集中在工廈，因為投資者看好其用途的可塑性高，可轉化成迷你倉、凍倉、物流倉及數據中心等，以配合疫情後的新經濟需求，並提升物業的現有價值。

另一方面，將於下周五(23日)截標的位於新界古洞第24區、粉嶺上水市地段第278號地皮，陳健珩預料本地發展商屆時將積極投地。因他認為隨政府早前宣布會在古洞建設鐵路站，配合周邊的規劃住宅項目，相信10年後，古洞將有2個太古城規模屋苑，料將來只會有更多投資者投資。