國泰6個月載客人次仍挫96%　僅營運8%運力

顧客及商務總裁林紹波評論客運業務時提到，比起2019年6月的疫情爆發前的水平，上月國泰僅營運8%的運力。

國泰公布，6月份載客40,651人次，比前年同月下跌98.7%；收入乘客千米數按年上升 60.5%，比前年同月減少98%。乘客運載率按年下跌5.6個百分點至21.7%，以可用座位千米數計算的運力，比前年同月下跌 92.2%。

總結今年上半年，載客人次按年減少96.4%，運力下跌85%，而收入乘客千米數則下跌95.8%。

另外，該公司上月運載10.94萬公噸貨物及郵件，比前年同月減少33.3%。月內的貨物及郵件收入噸千米數，比前年同月減少28.7%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力，比前年同月減少44.4%。總結今年上半年，載貨量按年下跌17.6%，運力下跌31.9%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌20.3%。