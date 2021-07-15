比缺芯更攞命！為防「假芯」　X光檢測機熱賣

外國傳媒報道，在晶片荒下，全球企業不惜代價急尋半導體，導致了品質管理危機，就是買到「假晶片」。

紀錄電子產品供應鏈不良行為的ERAI公司，其副總裁Kristal Snider透露，幾乎每天都有人投訴。有40多國的買家通報各式透過電子傳播管道的詐騙案例。

騙徒通常是投機取巧。他們在搜索引擎刊登廣告引誘受害者，再引導到吹噓產品的網頁，收到匯款後便人間蒸發。馬里蘭大學專研電子產品偽造品的研究人員Diganta Das說，對於造假或賣違禁品的人來說，被捕的機會不高，不足以嚇阻他們，定罪率也很低。

其實在晶片荒之前就有晶片山寨品，可能是很精細的複製品，或是將舊零件的外觀翻新。

英國經銷商Princeps Electronics營運總監Ian Walker表示，今年要求進行昂貴精密測試的客戶需求增加了3倍。不過，這需要專業工程師，在某些情況下，顧客支付數萬美元只為了確認3美元晶片的真假。他說：「想用便宜有效的方法完全消除假貨風險真的很難。」

加州Creative Electron公司的打假X光機售價高達9萬美元，可檢測晶片內部是否空心，或有電路不一致的問題，並透露過去一年的銷售倍增。

電子元件經銷商Astute Electronics營運副總裁Dane Reynolds表示，該公司很快會再購買第5部檢測機，因客戶檢測需求激增，該公司分析了更多零件，也發現更多問題零件。