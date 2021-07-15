鐵路效應！屯門上車盤開價 及開放示範單位吸客

多個大型新盤尚未登場，部分中小型項目率先推售測試市場反應。屯門區再有上車樓盤公布開價，並於本周五(16日)起開放示範單位吸客，市區亦有單幢項目發布樓書，料下周啟動推盤攻勢。

●屯門上嵐首推50伙 入場費450萬元

新一輪新盤開售潮啟動。建灝地產集團投資部經理鄭智榮稱，旗下屯門上嵐首張價單推出50伙，扣除最高16%總折扣優惠後，全數單位折實售價538.07萬港元或以下，首批折實平均呎價18,388元。

其中入場單位為3樓B室，實用面積265方呎，折實售價450.18萬元，呎價16,988元，同屬首批之中最低。

項目示範單位於本周五(16日)起開放，周六(17日)起開始收票，最快下周開售。預期買家當中佔30%至40%為投資者。

資料顯示，同區御海灣II於今年4月公布首張價單推出88伙，實用面積299至433方呎，間隔一房至兩房，扣除最高22%總折扣後，折實平均呎價18,419元，創屯門市新盤開價新高，折實售價由567.8萬至827.16萬元，呎價介乎16,186至20,380元。

●美聯布少明：屯門上嵐開價吸引 加推單位具提價空間

美聯住宅部行政總裁布少明稱，屯門上嵐開價吸引，首批50伙料沽清，加推單位具加價空間。而7月一手成交量料達1,900伙，主因火炭大盤未能月內推出，銷量較原本預期2,500宗為低。

●中原陳永傑：屯門上嵐開價較同區存折讓

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，屯門上嵐開價較同區瓏門及御半山折讓約5至8%，加上項目提供一房細單位，入場費較低，料可吸引部分白居二買家回流私樓市場。他指出，7月新盤成交量暫錄880多宗，全月料可達2,000宗。

●何文田新盤芳菲樓書上網 一房戶面積286呎起

多個新盤快將開售。協成行位於何文田的全新住宅項目芳菲，樓書已於周四(15日)上載至項目官方網站，項目提供71個單位，涵蓋一房至兩房間隔，實用面積由286至481方呎。另設4個連平台或天台特色單位，實用面積由377至742方呎。

協成行高級項目經理陳婉霞表示，樓盤銷售準備工作已進入最後階段，最快下星期開放示範單位及開展其他推售工作。

●馬鞍山迎海‧星灣御複式連花園戶近5200萬元沽出

●鴨脷洲倚南四房特色戶逾3447萬沽

一手特色單位獲理想價承接。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，鴨脷洲倚南售出最後1伙特色單位，為35樓B室，屬四房間隔，實用面積952方呎，連775方呎天台及59方呎平台，成交價3,447.36萬港元，呎價36,212元，售價及呎價均屬項目次高。

據悉，買家鍾情單位可享海景，加上已屬現樓，打算購入自用。該盤共有106伙，開售至今售出105伙，僅餘最後1伙一房標準戶待售。

●何文田傲玟再錄交易告吹 樓價4462萬單位終止買賣

事實上，該盤自2019年11月開售以來，銷情一直緩慢，至今已經歷逾一年半時間，扣除3伙交易告吹個案後，合共僅賣出25個單位，佔整項目單位總數401伙約6%，目前仍有九成多單位待售。

發展商早前表示，已通知各買家有關項目需延遲交樓，大部分買家初步表示會考慮繼續等候成交，公司會按照買賣合約之條款跟進處理事件。該公司又指，將繼續監測項目工程進度，務求令項目盡快完工。據了解，該盤最初預計關鍵日期為2020年11月，其後已先後延至今年5月及7月。

●青衣明翹匯高層四房戶1422萬元獲承接