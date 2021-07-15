騰訊自研晶片追阿里小米　台積電穩坐產業「一哥」

據了解，騰訊正招聘技術工程事業群（TEG）下各項與晶片研發相關的職務，包括晶片架構師、晶片驗證工程師，及晶片設計工程師等職位。晶片架構師的主要職責主要負責AI晶片處理，如人工智能（AI）晶片和通用處理器或者細分領域的需求分析、處理器晶片架構設計，和競爭分析和規格定義等。

騰訊過去主要以投資現成項目方式發展有關晶片設計業務，如投資了主要研發通用人工智能訓練和推理產品的AI晶片公司燧原科技。今年3月，騰訊註冊成立深圳寶安灣騰訊雲計算有限公司，主要經營有關積體電路設計與研發，惹來外界預期騰訊有意親自發展晶片業務。

有業內人士推測，AI加速和視頻編解碼或許將應用於騰訊遊戲業務場景。相比起傳統晶片，AI晶片能夠更好地配合和支持人工智能算法中的運算，在性能上有顯著優勢，料將成為市場主流產品。

阿里巴巴早在2018年宣布成立平頭哥半導體有限公司，業務主要包括晶片的自研開發與戰略布局。於2019年，該公司發布首款自行研發的AI推理晶片「含光800」。小米更早於2017年，已推出首款自研中央處理器（CPU）晶片「澎湃S1」，並於今年3月發布了ISP圖像處理晶片「澎湃C1」。

●台積電第二季多賺11% 收入料持續破頂

中美交鋒不斷，專家尤其關注兩國會否在台海擦槍走火，威脅台灣這個全球科技供應鏈關鍵一環。不過，全球最大晶片代工廠台積電的董事長劉德音直言，對兩岸維持和平局勢感到樂觀，皆因維持台灣半導體供應鏈穩定符合各方利益，疫情已打亂全球經濟下，沒有人會希望晶片供應再受阻礙。

劉德音於分析員會議上表示，地緣政治局勢變化是所有企業都要面對的問題，雖然中美摩擦持續，但美國本屆政府較為「守規矩」，行動有迹可尋，對企業而言更容易適應。

他表示，台積電會按照客戶需求調整供應鏈產地，雖然公司正於全球各地推進設廠及擴產計劃，但由於廠房要鄰近研發團隊，台灣仍會是尖端製程的主要生產基地。

總裁魏哲家稱，3納米製程晶片預期明年下半年實現量產，首批用上該製程的晶片會以智能手機為主，惟高效能運算（HPC）方面的需求將來亦愈來愈重要；基於5納米技術的「改良版」4納米製程，也將於本季度開始風險生產，明年正式量產。

就市傳公司於美國亞利桑那州在建的5納米製程廠房可能「添食」，劉德音亦不排除在擴建第二座工廠，但要視乎實際需求。同時集團正就在日本建立晶片廠進行盡職審查，尚無定案，但在當地設研發中心方面，由台積電主導的新一代半導體技術項目已獲逾20家企業響應。

近日又有傳台積電南京廠添置28納米製程產能遭美國阻撓，他僅指，南京廠擴產是為了支援客戶的緊急訂單，預計新產能明年裝機，後年量產。大概是大客華為晶片被斷供的關係，內地收入佔比上季按年跌10個百分點至11%，但公司對28納米製程的看法顯然比以往樂觀，指其特色工藝有捧場客。

劉德音強調，建設海外廠房時會透過與當地政府洽商等，設法縮窄與台灣之間的成本差距，務求項目能有合理回報。魏哲家則表示，正與客戶緊密聯繫，也會加價應付開支。

台積電第二季純利1,343.59億元新台幣，按年增長11.2%，惟按季下跌3.81%，期內毛利率按年下滑3個百分點至50%，接近指引範圍下限，原因是新台幣升值比預期勁。財務長黃仁昭表示，5納米製程佔比上升，對全年毛利率的影響料介乎2至3個百分點，惟參考過去經驗，新製程的毛利率可以在7至8季內追上集團平均，仍有信心實現毛利率長遠企穩在約50%的目標。

該公司估計今季收入會繼續「破頂」，介乎146億至149億美元，以中位數計按季增長10.99%，期內毛利率指引續為49.5%至51.5%，主要是封裝等「後工序」業務盈利能力提升。黃仁昭謂，客戶庫存尚處健康水平，因為他們為了應對疫情和地緣政治風險要積存比以往多的部件。

另外，晶片荒「重災區」汽車業有望迎來喜訊。魏哲家稱，雖然產能緊絀的情況會持續至明年，但車用晶片短缺情況今季可望大幅改善，更預計公司的車用微處理器（MCU）晶片全年產能今年大增60%，比起疫前也高出30%。