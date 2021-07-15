內房藍光發展被要求核查資金　擬延緩實施利潤分配

內地上市房企藍光發展公布，周四收到上海證券交易所監管工作函，要求全面核查貨幣資金是否存在被關聯方實際使用，或為關聯方擔保受限情​​況等事項。事緣該企同日發布可能延緩實施2020年度利潤分配，涉資約3.3億元人民幣(下同)，加上早前提及截至今年6月底止貨幣資金餘額110.16億元，當中只有2.7億元屬可自由動用，隨即觸及上交所的神經。

該企解釋，由於公司動用大量自有資金保障公開市場債券兌付，加上公開市場債券再融資環境未能得到改善，金融機構對公司償付能力的擔憂加劇，融資性現金流的迅速「失血」導致公司流動性出現了階段性緊張。公司短期償債能力大幅削弱的同時，受到部分金融機構提前宣布債務到期的金融擠兌風險，最終觸發公司部分債務未能如期償還的情況。

截至目前，公司尚未能籌集到2020年度利潤分配所需資金，預計無法在下周二(20日)前完成利潤分配事宜。經董事會審慎考慮，擬延緩實施相關利潤分配方案。下一步，公司將繼續籌集相關利潤分配所需資金，並把上述分紅事宜納入公司後續債務重組整體方案中進行考慮，並將在明確具體分紅安排後及時進行披露。