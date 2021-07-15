盤源少買家爽手！御豪山莊兩房睇樓1小時零議價成交

市場購買力強勁，面對盤源逐步減少，個別買家爽手拍板入市，元朗御豪山莊兩房戶，首置客僅睇樓1小時，即斥資550萬元零議價入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●小西灣藍灣半島3座極高層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，以912萬元成交，實用呎價約20,044元。原業主於2008年7月以345萬元購入單位，持貨約13年帳面獲利567萬元。

●北角馬寶閣高層A室，實用面積約294方呎，原開價約538萬元放盤，議價後以530萬元成交，實用呎價約18,027元。原業主於2013年7月以約361.7萬元入市，現轉售帳面獲利約168.3萬元，物業升值約47%。

●西區寶翠園1座中層B室，實用面積約766方呎，兩房連套房間隔，以1,880萬元易手，實用呎價24,543元。原業主於2009年以670萬元買入單位，持貨12年帳面獲利1,210萬元。

●西半山聯邦花園維也納閣低層D室，實用面積約1,166呎，原叫價約2,680萬元，減價至約2,610萬元成交，實用呎價約22,384元，單位2018年4月至今升值約9.3%。

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九龍

●長沙灣泓景臺7座極高層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，原開價1,000萬元，微減價2萬元，以998萬元沽出，實用呎價約19,304元。原業主於2014年7月以約537.8萬元購入單位，持貨約7年帳面獲利約460.2萬元。

●啟德天寰錄串燒成交，屋苑2座高層F室，實用面積約461方呎，兩房間隔，以1,050萬元沽出，呎價約22,777元，原業主沽貨後同日即轉購同屋苑套三房作換樓，單位為1座低層E室，成交價1,580萬元。

●新蒲崗居屋采頤花園7座低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價540萬元放售，累減15萬元或2.8%，以525萬元沽出，實用呎價約12,181元。

●將軍澳清水灣半島3座低層B室，實用面積約765方呎，三房連套房間隔，連家具以960萬元成交，呎價約12,549元。買家為港島區外籍租客，認為樓市向好，決定「租轉買」入市自住。

●將軍澳維景灣畔本月暫錄21宗成交，實用呎價約16,390元，屋苑17座低層C室，實用面積約663方呎，三房連套房間隔，以1,105萬元成交，實用呎價約16,667元。

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新界

●上水歐意花園單號屋B型單號屋，實用面積約1,459方呎，以每月租金31,000元獲承租，呎租約21.2元。

●粉嶺居屋嘉盛苑本月暫錄約4宗成交，屋苑B座高層15室，實用面積約433方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價332萬元，實用呎價約7,667

●大埔翠屏花園C座低層1室，實用面積約262方呎，兩房間隔，望樓景，原開價430萬元，放盤5個月，累減37.7萬元，減幅約8.8%，以392.3萬元獲承接，實用呎價約14,973元。

●馬鞍山海典灣6座低層連平台戶，實用面積約452方呎，兩房間隔，以約835萬元放售，成交價825萬元，呎價約18,252元。中原陳鴻霆指，新買家為用家，原業主於2010年以340萬元購入單位，持貨11年，是次沽出單位帳面獲利約485萬元離場，單位升值約143%。

●沙田玖瓏山日瓏閣1座低層F室，實用面積約682方呎，兩房間隔，成交價860萬元，呎價約12,610元。原業主持貨約7年帳面獲利約119萬元，單位升值約16.1%。

●沙田溱岸8號1座中層E室，實用面積約512方呎，三房連套房間隔，以1,090萬元易手，實用呎價約21,289元。原業主於2012年以500萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約590萬元。

●沙田第一城7月暫錄約10宗成交，最新錄1座低層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，成交價580萬元，呎價約17,737元。原業主持貨3年鬆綁轉售，帳面獲利約80萬元。

●元朗御豪山莊5座高層A室，實用面積約489方呎，兩房間隔，首置買家僅睇樓1小時，即以550萬元零議價入市，實用呎價約11,247元。該盤現有約15個單位放售，入場價由570萬元起。

●元朗YOHO Town第6座低層B室，實用面積約637方呎，三房連套房間隔，叫價980萬元，只減2萬元即獲承接，作價978萬元，呎價約15,353元。原業主持貨剛滿3年沽貨，帳面獲利63萬元。

●東涌昇薈10座高層E室，實用面積約434方呎，一房間隔，望海景，以710萬元沽出，實用呎價約16,359元。屋苑現時有約70個單位放售，入場價由675萬元起。