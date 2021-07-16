東方日報B1：內地上季GDP增7.9%遜預期　末季受考驗

中國人民銀行上周宣布全面降準，一度引發市場對內地經濟增長放緩的憂慮。備受矚目的內地重磅經濟數據終於在周四「放水」生效之日揭盅。內地第二季國內生產總值(GDP)按年增加7.9%，差過市場預期的升8.1%，並較首季破紀錄的18.3%增速大幅回落。

國家統計局周四(15日)公布，中國上半年GDP為53.21萬億元人民幣(下同)，按年增長12.7%。不過，扣除基數效應之後，第二季GDP兩年平均增速為5.5%，較首季的5%進一步有所改善。

市場關注人行降準是因為內地經濟面臨較大下行壓力，對此國統局發言人劉愛華回應指出，內地上半年經濟持續穩定恢復，供需循環保持暢通，為下半年打下較好的基礎。至於支持經濟進一步恢復向好的因素亦逐漸增加，宏觀政策保持對實體經濟的支持力度，為市場注入動力。

劉氏坦言，目前全球新冠肺炎疫情持續演變，外部不穩定、不確定因素較多，內地經濟恢復仍然不均衡，鞏固穩定恢復發展的基礎仍需要努力。原材料價格上漲對小微企業，尤其是中下游的企業帶來的生產經營壓力，確實客觀存在，但下半年中國經濟有望保持穩定復甦的態勢。

野村證券發表報告指出，剔除基數影響之後的經濟增速，已經非常接近疫情爆發前的增長水平，但是被壓制需求將逐步消退，重新開放的發達市場轉向服務消費導致出口減弱，加上原材料價格飆升，拖累了實際需求等因素，下半年尤其是第四季的經濟下行壓力將會顯著增加。

與此同時，券商指出，「放水」及部分財政支持措施將會有助提振內地經濟，但不足以扭轉經濟增長放緩的趨勢，因為樓市降溫的影響難以完全抵銷，因此，預計第三季實際GDP按年增速將會回落至6.4%，到了第四季則會放緩至5.3%。

劉愛華亦就大宗商品漲價引起的通脹憂慮派定心丸，指國際大宗商品價格輸入性的上漲壓力仍然存在，但是內地工業生產能力較強，工業品供應能力亦比較充足，加上近期有關部門實施內地大宗商品價格保供穩價的政策，效果在初步顯現，所以有基礎及條件實現全年3%左右的通脹目標。

另外，根據內媒報道，國家發改委已經提前制訂國家煤炭儲備投放預案，本次準備投放規模超過1,000萬噸，主要分布在全國各地的幾十個儲煤基地和有關港口，依照需要隨時投放市場。事實上，今年以來，內地已經先後4次向市場投放超過500萬噸的國家煤炭儲備。

內地周四正式降準，下調之後金融機構加權平均存款準備金率為8.9%。然而，中原銀行首席經濟學家王軍認為，按照人行的邏輯，預計第四季度有必要再降準一至兩次，而財政政策也要更加積極。

人民幣匯價方面，官方開出的中間價按日上調166點子，報6.464。反映境外市場的離岸價兌每美元最低曾見6.4723，反映內地市場的在岸價收市則升116點子，高見6.4572。