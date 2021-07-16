理財心法逐個捉！波動市趨吉避凶有對策

疫情下，市場機會與風險並存。面對變種病毒的出現、中美矛盾白熱化、通脹升溫等情況，投資者如何作出理性投資決定？受防疫措施所限，投資者更多時間「宅」在家，便應多閱讀理財資訊，了解市況並發掘投資目標，畢竟理財須使用正確方法，更須有強大的心理應付突如其來的風險，免得愈「理」愈「亂」，結果得不償失！投資者先要認清目前4大市場風險，並不妨參考以下理財心法！

【市場風險】

1.變種病毒威脅猶在

次季在印度發現的高傳染性Delta變種病毒，目前還出現在包括美國在內的約100個國家，成為全球流行的主要病毒株。世界衞生組織警告，隨着部分疫苗接種率高的歐美國家放寬防疫限制，可能令疫情再次反彈，加上Delta變種病毒持續進化，現有防疫措施可能不足以抵禦最新變種病毒。若疫情捲土重來，將嚴重威脅全球經濟復甦。

以日本為例，Delta對東京奧運的影響仍是未知之數，已陸續有奧運代表團抵達日本後確診，引起市場對其經濟復甦的憂慮，日經平均指數於6月21日一度重挫逾4%。至於首當其衝受病毒襲擊的印尼在6月中下旬股匯雙殺，連帶東南亞股市也普遍偏軟，可見變種病毒的陰霾充分體現在亞太區投資市場上。

2.中美關係愈趨惡化

美國參議院在6月8日通過《美國創新與競爭法》的法案，旨在透過增強美國在科技方面的投資，提高美國與中國技術競爭的能力。當中最引起外界關注的內容是提及美國將尋求通過外交手段、與盟友合作，加強美國參與國際組織，以「抗衡北京日益增長的全球影響力」。同日，拜登政府表示，美國即將成立工作組，誓要打擊中國不公平的貿易行為。

美國參議院通過此法案後，立即引起中國的強烈反對，為了反擊美國制裁，內地政府在6月10日表決通過了《反外國制裁法》。

3.美通脹高 聯儲轉鷹

除了中美關係惡化外，今年6月份美國消費物價指數(CPI)按年急升5.4%，創13年新高，顯示通脹惡化，而息率上揚對市場的影響亦愈來愈大。美國聯儲局最近一次的議息會議立場趨向更強硬的「鷹派」，預計將在2023年前至少加息兩次，投資者憂慮加息速度或較預期快，美股隨即大幅下跌。

聯儲局主席鮑威爾之後急忙安撫市場情緒，重申不會僅僅因為擔心即將到來的通脹而過快加息，直至就業市場及經濟廣泛而全面復甦。美債息率隨後回落至1.4厘以下，納指、標指亦均創新高。這反映市場實質脆弱。

4.華經濟復甦不平衡

今年中國第二季經濟增速放緩至7.9%，遠低於第一季18.3%的超高增長率，遜於市場預期。專家解釋，最新的數據顯示中國經濟復甦不平衡，內地需求仍較為薄弱，零售總額還沒有恢復到疫情前水平。雖然平均工時連續幾個月增長，但居民收入提升速度還沒有經濟總體增長快。這些因素都限制了消費，因為缺少時間和錢來消費。

由於全球出現變種病毒而帶來新一波疫情，以及中國人民銀行採取比較謹慎的貨幣政策，使中國面臨增長阻力。惟上周人行一改謹慎立場，宣布下調存款準備金率0.5個百分點，時間和力度皆比市場預期早和大，反映下半年經濟下行壓力大。

市場料隨基數效應消退，下半年增速將進一步放緩，主因原材料價格上漲擠壓企業利潤並抑制製造業投資，消費持續低迷，而且下半年出口增速也勢必逐漸放緩。

【散戶對策】

1.做足功課 減少短炒

面對種種不確定性，投資者應為抵抗通脹和市況波動好好部署，可是疫情下由於空閒時間更多，年輕散戶反而紛紛衝入美股市場，網絡投資論壇興起，甚至出現了如GameStop(美股：GME)股價狂飆，散戶與華爾街大型對沖基金抗衡的史迹。但多數的散戶投資者沒有選股經驗，往往只聽從一些朋友或網上言論後，便一窩蜂入市，務求短線獲利，卻不懂選擇一個較佳買入位，並設定止蝕位離場。當股份受沽壓時才來沽貨，往往是蝕多過賺，最後等於白忙一場。因此，投資者應多花時間研究大市或個股走勢，而非短線投機。謹記世界愈亂，愈多妖魔鬼怪出動搵「水魚」，近年不時聽到的「微信女」便是例子。總之，別老是奢望股市可以搵快錢，實際上股海猶如萬人塚，稍不小心，隨時被「割韮菜」，冇得留低！

2.多閱讀增投資信心

理財不得不知天下事，要了解哪個行業有前景，哪個市場有何為，都要靠平時多閱讀、多看分析文章，多留意身邊事物，才能有所領悟，並加強投資信心。

疫情下留在家不妨閱讀幾本投資理財經典，如《一個投機者的告白》、《雪球：巴菲特傳》，以及《漫步華爾街》等；又或者上網看華爾街基金經理的專業報道和中國券商的行業分析，總之多閱讀自可得益，透過吸取他人經驗，建立一套適合自己的投資原則，避免人云亦云。在紛亂的世代中，惟有自我主動掌握，再三確認自己的投資準則，才能減少錯誤操作、降低投資風險。

3.揀基本面良好股份

疫情尚未受控，但通脹升溫，加上監管收緊，後續會否為科技股帶來產業風險？此外，美股目前處在相對高點，該否掟貨離場，袋袋平安？這些問題讓投資者焦慮。不過，從上市公司第一季業績看來，許多公司表現相當亮麗，同時對下半年展望樂觀，似乎不需過度恐慌。然而部分板塊，如科技股短線存在監管不確定性，或會帶來股價波動。

處於這種環境下，只要堅守一個投資原則：選擇持有基本面良好、盈利穩健、行業趨勢向上的公司。若不懂選股，可以持有交易所買賣基金(ETF)或傳統基金，分散資產類別。由於美股處於相對高點，可降低一些倉位，例如只持有本來股票的七成即可，保留部分現金至少可減少損失。

4.多元投資 分散風險

今年屬市場調整期，投資難度高。去年雖出現疫情，但全球央行放水、政府加大基建力度，故股市十分強勢。然而，來到2021年卻是要準備收縮的時刻。本來聯儲局計劃在2022年開始降低每月購債規模，但由於經濟復甦快，通脹又高企，聯儲局官員言論已轉向鷹派，市場擔心退出量寬的時間或會推前。另外，去年上半年基數低，故今年上半年業績皆為高增長率，但今年第四季至明年上半年，由於基數抬高，增長將緩和，股價推升力有限。

雖然經濟持續復甦，股市長遠走勢正面，但資金即將退潮，股市波動性增大，建議投資者倉位股票佔五成，債券佔三成，現金佔兩成，這樣可以保留彈性，萬一市場有較大調整時，手上還有資金可趁低吸納。現階段最好的投資方式，還是定時定額投資，不要猜測市場走勢，才是疫情下市況波動最穩陣的投資策略。