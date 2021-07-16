摩通分析師看淡科技女股神！建議期權沽空ARK基金

外媒報道，摩根大通衍生品策略師Shawn Quigg表示，有科技股女股神之稱的基金ARK創辦人Cathie Wood旗下交易所買賣基金(ETF)出現了很多泡沫性質，類似於2000年的增長股基金，投資者應考慮通過期權沽空它。

Quigg認為，美國國債孳息率有望在下半年上升，可能會觸發ARK Innovation ETF (美股：ARKK)下挫。該基金自5月中旬以來已上漲約19%。

Quigg直言，ARK基金恐正重蹈網絡泡沫時代的「牛市陷阱」，「潛在的孳息率上升可能是加速ARKK下行的催化劑，加上大型常規性科技股繼續跑贏顛覆性科技股，促使ARKK進入拋售階段。」

美國10年期國債孳息率已經從3月底的近期高點下跌逾40個基點，至1.32厘左右，幫助推動了ARKK的反彈。Quigg認為這是一個技術性走勢，隨着經濟重開交易在今年餘下時間內重新受到市場關注，上述行情將逆轉。

Wood的Ark Investment Management在2021年取得漂亮開局，主要得益於電動汽車、生物技術和加密貨幣等板塊以及居家防疫板塊的上漲。但其中許多主題現已沒落，該公司的主要ETF從2月中旬到5月中旬下跌超過35%。

摩根大通預計，在持續的復甦和經濟重開中，周期性和價值資產將跑贏大盤。價值股相對於增長股剛剛創下20年來最差月表現，但該公司的策略師認為這只是上漲走勢的一個停頓，接下來還會恢復。

Quigg在報告中寫道，鑒於「股票可能進入廣泛的拋售階段」，建議投資者買入ARKK 10月105美元認沽期權——行權價比該ETF周三收市價低約11%，從以利用依然很低的隱含波動率。