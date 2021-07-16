美股收市個別發展　亞馬遜挫逾1%

投資者正在評估新一輪企業季績，以及聯儲局官員關於通脹壓力的言論。美國股市周四(15日)個別發展，道指收報34987點，升53點或0.15%；標指收報4,360點，跌14點或0.33%；納指收報14,543點，跌101點或0.7%。

投資者關注美企季績表現。摩根士丹利第二季純利按年升9.85%至35.11億美元，或每股1.85美元，勝市場預期。大摩股價全日微升0.18%。

事實上，本周目前有18間標指企業公布最新季績，平均每股盈利超出市場預期18%，但其股價平均在績後下跌約0.58%，意味到市場仍正評估新一輪業績表現。

大型科技股先升後回軟，蘋果公司收跌0.45%；亞馬遜收跌1.37%。晶片股受壓，英特爾收挫逾1%；AMD、NVIDIA分別收跌2.38%和4.41%。

對於後市，巴克萊報告指，變種病毒擴散加上一系列宏觀經濟變化，全球市場的故事角度已從「金髮女孩轉變至增長恐慌」，眼下只有第二季業績期能帶來提振下，夏季或迎來波動市況。花旗更料大市有10%下行風險。

有「新債王」之稱的DoubleLine資本行政總裁的岡拉克則認為，只要貨幣及財政政策的疫情刺激經濟措施持續，美股仍有望繼續保持在高位。

經濟數據方面，美國勞工部報告稱，美國上舟首次申請失業救濟人數降至36萬人，創新冠疫情期間新低。