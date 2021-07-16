汪敦敬：港樓仍相對便宜　租樓者宜上車

很多人都說筆者的「龍市理論」是一個反映樓價上升的理論，這樣說法不能說是完全準確。其實，龍市是包括了樓價上升與樓價下跌的階段，「龍市一期」是樓價上升階段，「龍市二期」是樓價調整階段，只不過在沒有泡沫及資金過多的情形之下，縱使樓價有升有跌，但仍然會浪比浪高，即是每個谷底都比上一個的樓價谷底為高，同時是拾級而上。

龍市是一個新的中國式常態，在資金充裕及有宏觀調控之下，包括香港的樓市辣招所反映的長遠趨勢，其實中國式的新常態對香港人來說可能是一個新的事物，但其實在內地一早已經鞏固發展。

更有啟示的是，我們可以參考萊坊2021年第一季《全球樓價指數》報告，將香港與其他國家地區比較，香港的樓價升幅只是2.1%，對比美國的13.2%差得太遠，香港樓價的升幅甚至連5甲都不入，最諷刺的是將香港和中國各大城市比較，香港的樓價升幅連20大都不入，比排第20的海東市的13.4%仍然大落後，我們鄰近的深圳去年按年升了25%。

以上數字反映環球在量化貨幣的情形之下，樓價上升是全世界的事，香港反而是大落後。另外，有人說：「如果香港好似內地般大量增加房地產供應，樓價會否大跌？」看回內地城市的數據就不是，筆者建議在量力而為的情形之下，尤其是租樓住的人士應該掌握現在相對仍算便宜的置業時刻。

祥益地產總裁 汪敦敬