和黃醫藥向EMA提交索凡替尼上市許可申請並獲確認

和黃醫藥(國際)董事總經理兼首席醫學官Marek Kania稱，和黃醫藥的創新腫瘤藥物管線正在全球範圍內取得重要的進展。繼美國FDA受理索凡替尼的美國新藥上市申請後，相信此次 EMA對該上市許可申請的確認，認可了相關申請材料的科學價值。今年早些時候，索凡替尼於中國上市，為神經內分泌瘤患者提供重要的治療新選擇，希望很快能夠將這種重要的治療方法帶向美國和歐洲的患者。

索凡替尼(surufatinib)是一種新型的口服酪氨酸激酶抑制劑，具有抗血管生成和免疫調節雙重活性。索凡替尼可通過抑制血管內皮生長因子受體(VEGFR)和成纖維細胞生長因子受體(FGFR)，以阻斷腫瘤血管生成，並可抑制集落刺激因子1受體(CSF-1R)，通過調節腫瘤相關巨噬細胞，促進機體對腫瘤細胞的免疫應答。索凡替尼獨特的雙重機制能產生協同抗腫瘤活性，使其為與其他免疫療法的聯合使用的理想選擇。

神經內分泌瘤(NET)起源於與神經系統相互作用的細胞或產生激素的腺體。神經內分泌瘤可起源於體內各個部位，最常見於消化道或肺部，可為良性或惡性腫瘤。神經內分泌瘤通常分為胰腺神經內分泌瘤(pNET)和胰腺外(非胰腺)神經內分泌瘤(epNET)。