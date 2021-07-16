龔成：大部分人投資皆損手　原來係因為…

大部分人投資虧損的原因，是由於他們根本不知何謂「投資」，無法全面掌握投資是怎樣的一回事。當一個人連某範疇的全面概念都未能掌握時，的確很難在這範疇獲得成功。

● 不是追求快速回報

那麼投資是怎樣一回事呢？投資不是胡亂炒賣，不是憑消息憑意見去投資，不是每天買賣，而是將現金，轉化成會增值的資產，令財富合理增值，而這個過程往往需時，過急則會有反效果。

投資不是追求快速的買賣回報，而是有計劃、有策略的資金分配過程，亦是個人理財的一部分，在可承受的風險程度下，爭取最大的回報。

因此，投資即是人生規劃的一部分，而這個過程是一生進行的。關鍵就在這裏，投資是一個一生的過程，這就如同一場馬拉松一樣，跑馬拉松不是要鬥快，而是鬥耐力，就算你跑得多快，但無法到達終點，也是完全沒有意思的。

● 投資忌短視

大部分人投資，只集中在即時回報，短期買賣，所用的方法是短炒、投機、搭順風車，這些方法可能因短期市況利好而獲利，但這種沒有計劃、存有不少風險的投資模式，就如同不斷快跑亂衝一樣，當刻可能會超前別人，有很好的短期回報，但在這場持久戰中，快跑亂衝只會令自己很快沒有氣，提早出局。

短炒投機方法的人，在市況利好時可能會獲得優於大市的回報，但當市況逆轉時，不只將之前的回報全報銷，更有可能輸突，得不償失。

在漫長的人生中，這種市況的起起跌跌，是必然會出現的，因此以這種短炒的方式，短期可能跑得比別人快，但跑到某處必定會遇到逆轉市況，而以這種投機的方法必然會出現較大的虧損，即是在這場投資馬拉松中，提早出局是很大機會出現的。

● 這是一場比耐力的遊戲

因此，面對這場投資馬拉松，就不能以快的形式去進行，而是以耐力的形式進行，即是大前提是不要出局，以低風險的形式去進行投資，再在這裏爭取回報。

由於這是一場長期戰，因此一定要以長期戰的思維進行，中或低的風險、長線投資就成了主軸，而所選的投資物，就不會買當刻熱炒、表面上很易在短期賺錢的，而是要長期持續增值的，優質的資產。

只要大家抱着這概念投資，已能避開很多風險，加上長期而言貨幣會貶值，經濟會不斷增長，只要投資的是不差的資產，已擁有長期持續增值的能力，財富自然會長期增長。而在這場投資馬拉松中，不只能順利到達到終點，回報往往不會差的。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)