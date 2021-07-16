美股納指跌101點　油價續回吐

●美匯指數報92.62；港匯見7.7679；離岸人民幣(CNH)報6.4633；美元兌日圓處109.8；歐元跌至1.1811，英鎊處1.3829。金價企1,830美元。布油報73.27美元，紐油報71.38美元。比特幣跌至3.17萬美元。道指期貨偏軟。

●美國財長耶倫接受外媒訪問時，警告未來數月美國通脹恐將急劇升溫。

●摩根大通衍生品策略師Shawn Quigg表示，有科技股女股神之稱的基金ARK創辦人Cathie Wood旗下交易所買賣基金(ETF)出現了很多泡沫性質，類似於2000年的增長股基金，投資者應考慮通過期權沽空它。

●美國聯儲局主席鮑威爾周四(15日)在國會聽證會上表示，加密貨幣作為一種有效的永久性支付機制已顯得「完全失敗」，主要由於加密貨幣的使用者渴望保持匿名性，使其支付機制失去效用。

●美國上周新申領失業救濟人數減少2.6萬人。

●港股ADR指數收報27,886點，跌110點或0.39%。

●即月恒生指數夜期收報27,882點，跌130點，低水114點，成交12,809張。

●紐約8月期油收報每桶71.65美元，跌1.48美元或2.02%；布蘭特9月期油收報每桶73.47美元，跌1.29美元或1.72%。

●紐約8月期金收報每安士1,829美元，升4美元或0.2%，連續3日上漲，續處於約1個月高位。

●英國富時100指數收報7,012點，跌79點或1.12%；法國CAC指數收報6,493點，跌65點或0.99%；德國DAX指數收報15,629點，跌159點或1.01%。

●新西蘭第2季通脹3.3%，10年來首次突破央行目標區間。

●內地傳媒報道，字節跳動旗下的短視頻應用程式(App)抖音，於近期成立了一個針對外賣業務的團隊，並在App內開展了測試。

●市場分析公司Canalys公布第2季全球手機出貨量數據，今年全球手機出貨量按年增加12%，當中，小米集團的手機銷量超越了蘋果公司(Apple Inc.)，前者銷量按年急升83%，市佔率17%，全球第二。