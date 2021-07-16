東江環保逾4億人幣購廢棄資源綜合利用業務70%股權

目標公司主要從事環保領域內的科學技術研發服務，工業固體廢物和危險固體廢物的回收、處置及利用，稀貴金屬、有色金屬、黑色金屬生產及銷售。其主營業務為從有色冶煉廢渣中回收銀、鉍、鉛、金、鈀等稀有金屬，屬於廢棄資源綜合利用業。主要產品為銀、鉍、鉛、金、鈀和其他稀貴金屬。

目前，目標公司持有的需剝離資產主要為目標公司白銀電解車間業務(不包括該業務所佔廠房及土地)，以及按雙方約定的目標公司持有的其他資產，主要包括部分存貨及往來帳款。而處置剝離資產將以扣減目標公司資本金約4.11億元進行結算，賣方同意在交割前促使目標公司完成減資事宜。

倘處置剝離資產未於收購協議日期後50日內完成，公司有權終止收購協議。公司不會因此承擔任何責任，而賣方須承擔公司就收購產生的所有成本(包括但不限於差旅費用、專業服務費等)，並向公司退還誠意金2,000萬元及公司已付的任何其他款項。

公司認為，收購事項符合國家環保戰略，優化業務佈局及完善產業鏈；發揮業務協同效應，實現優勢互補；擴大營業規模，構築雙贏格局。