徐燦傑：上市公司董事會「男女失衡」須正視

香港交易所（00388）一直致力維持上市公司最高水平的企業管治（Corporate governance），皆因良好管治對於實踐業務策略，為股東建立可持續價值，以至履行責任均相當重要。近年市場日益關注上市公司董事的「獨立性」。作為獨立董事，需要擔當監察角色，除了平衡董事權力外，亦需要為公司除了主要股東以外，另一群重要持份者（Stakeholder）──小股東發聲。此外，上市公司董事的「多樣性」，例如專業資格背景、種族，甚至是年齡和性別，近年亦日益受到關注。

港交所較早前曾刊發諮詢文件，建議提升《企業管治守則》、《企業管治報告》及相關《上市規則》條文，當中建議董事會內全部單一性別的上市公司，於為時3年的過渡期內，需委任至少1名另一性別的成員加入董事會，更表明不預期未來的上市申請人，董事會只有單一性別，明顯向爭取上市的公司放話：你們的董事局最好擁有女性董事。

事實上，港交所表示，本港現時逾2,500間上市公司中，有三分之一的董事會由全男班組成，僅12%董事職位由女性出任，明顯「男女失衡」。若與世界其他地區相比，香港公司女性董事的比例亦處於落後水平，雖然英國和澳洲監管當局，亦未為女性人數於董事局的佔比作出硬性規定，但兩者的女性董事比例仍分別高達34%及32%，至於馬來西亞、印度及新加坡的上市公司董事會，亦分別擁有27%、18%及17%女性董事，明顯較香港為高。

港交所要求上市公司增加女性董事比例，莫非是身為港交所主席的史美倫「發功」？這裏當然是說說笑吧。不過，若參考一些海外例子，讀者便會明白本港上市公司在這方面有多落後！例如一向為「父權社會」的印度，監管當局亦規定上市公司董事會需至少有一名女性（雖然很多時候，這名女性董事會是公司大股東或現任董事的親屬，獨立性仍會受到質疑，但起碼達致董事會成員性別多樣性的要求）；甚至作為第一個引入董事會性別配額制度的國家──挪威明文規定，當董事會成員人數為2至3名，上市公司須同時聘任男性董事及女性董事，若董事成員超過9名，男性董事及女性董事的比例更分別須達到40%。

當然，香港資本市場複雜多元，牽涉很多持份者，我們難以期望港交所短期內倣效上述國家，強制上市公司聘用女性董事。不過這次諮詢文件提出建議，亦總算踏出第一步，需知道男性與女性處事手法不同，例如男性較不拘小節，女性則心思細密，若增加上市公司女性董事比例，說不定會協助行政職能達致更好的性別平衡，為企業管治帶來新氣象。

注冊合規師公會投融資合規治理委員會總召集人 徐燦傑