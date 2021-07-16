陳蓓敏：新世界發展可趁低吸納

美國已通過19億美元補貼方案，資助鄉郊地區電信營運商，移除中資背景通訊設備，如華為、中興等公司。要是容易找到替代，特朗普時代理應也已出招。美國6月消費物價指數按年升5.4%，高於市場預期，兼且創13年最大升幅。市場分析指未來數月經濟復甦仍存不穩，通脹壓力仍可控。新西蘭維持指標利率0.25%不變，將在下周五前停止大規模資產購買計劃下的額外購買。加拿大央行維持利率不變，但也宣布縮減購買國債規模由30億加元減至20億加元。從其他國家的情況顯示，各央行已着手先行縮表。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)