陳蓓敏：新世界發展可趁低吸納
2021年07月16日 08:15
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美國已通過19億美元補貼方案，資助鄉郊地區電信營運商，移除中資背景通訊設備，如華為、中興等公司。要是容易找到替代，特朗普時代理應也已出招。美國6月消費物價指數按年升5.4%，高於市場預期，兼且創13年最大升幅。市場分析指未來數月經濟復甦仍存不穩，通脹壓力仍可控。新西蘭維持指標利率0.25%不變，將在下周五前停止大規模資產購買計劃下的額外購買。加拿大央行維持利率不變，但也宣布縮減購買國債規模由30億加元減至20億加元。從其他國家的情況顯示，各央行已着手先行縮表。
中國周四(15日)公布第二季經濟增長為7.9%，符合市場預期，同日也是降準實施生效日。 中央已先表明貨幣政策以穩健為首要，不會大水漫灌，內地股市指數表現牛皮。近期互聯網巨企見企穩，中央批准騰訊控股(00700)收購在美國上市的搜狗，令市場氣氛鬆一鬆。美國上市的滴滴(美股：DiDi)亦靠穩。資金持續流入將公布業績和出盈喜報告的企業。
港府表示會增加土地開發，加快審批私人發展項目效率，提升市區重建。早前柏傲莊III事件，發展商新世界發展(00017)表現積極面對處理，向準買家提供津貼及利息補償等不同方案，積極態度令買家接受。未來集團需要承擔賠償和建築成本增加開支，估計將在2024年度業績反映，惟現況集團勇於承擔聲譽，更是重要資產。現價估值吸引，建議吸納， 目標價43港元，止蝕位34元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)