溫灼培：央行停「泵水」　紐元呈強

新西蘭央行周三議息會後，宣布保持現時0.25厘官方息率不變，但卻表示到7月23日，即下周五起，將停止其1,000億紐元的買債行動。新西蘭央行這麼急速收緊貨幣政策確有點出乎市場意料之外。

雖然，新西蘭央行於是次議息會沒有改變其往後加息時間表，而按照5月當時會議結果，該行指有待明年9月才會開展加息周期，但經過是次迅速宣布停止買債行動後，按照紐元利率期貨價格變化顯示，現市場估計今年的最後一次議息會（即11月24日）將有八成機會加息。而正是因為上述轉變，刺激紐元匯價隨即重上70美仙水平。

新西蘭央行急於收緊貨幣政策確有其原因。受低息環境影響，當地樓價相當熾熱。據新西蘭房產協會（REINZ）數字顯示，繼5月份平均樓價按年大幅增長24.7%後，於6月份進一步升28.7%。現市場關注於本周五（16日）新西蘭公布的第二季以消費物價指數衡量的通脹數字。若該數字顯示出當地通脹嚴重（現時市場估年通脹率為2.7%），不排除將推前市場對新西蘭央行加息時間表。

技術上，維持紐元龐大支持於69美仙，首兩個上升阻力分別為71及71.5美仙。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培