麥嘉嘉：科技類硬件板塊盈利向好

美國最新利率點陣圖顯示，聯儲局將於2023年底之前加息兩次，而且聯儲局主席鮑威爾更表示，通脹升幅可能較預期更高，而且升勢可能更加持久。我們認為聯儲局對於通脹上升的容忍度高于以往，反映聯儲局仍然傾向經濟增長多於壓止通脹。

中國疫苗接種速度理想，標普確認中國的長期和短期主權信用評級分別為A+和A-1，長期評級的展望為穩定。預計今年實際GDP增長達8.3%，領先其他新興經濟體。

全球宏觀因素擾動加劇，流動性易緊難鬆，加上年初以來傳統經濟的價值板塊和新經濟的成長板塊之間的估值水平快速收斂，港股難有大的趨勢性行情出現。投資者更應關注板塊及個股的選擇，成長風格投資應當受到重視。

科技板塊中，軟件板塊受反壟斷等行業監管政策影響，疊加行業新入局者對傳統龍頭業務邏輯構成挑戰，景氣度有所下降；以半導體、消費電子為代表的硬件板塊則受益於行業周期上行，盈利展望向上修訂。

對新經濟板塊而言，估值水平已經回落至2020年年中，也就是南下資金大規模流入港股市場之前的水平，流動性溢價基本被抹去，在對經濟環境持謹慎預期的前提下，投資者應當重新重視成長板塊。關注技術硬件設備、電子半導體、新能源、醫藥醫療，以及新消費等行業的投資機會。

下半年宏觀變量高度不確定，高股息標的作為底倉，仍有較高的配置價值，建議關注公用事業等板塊中的高股息標的。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉（作者為證監會持牌人）