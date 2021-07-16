港股受制兩萬八關　金融股偏軟　小米有追捧

港股好淡爭持，恒生指數曾跌過百點，低見27,878點；暫跌約70點，仍然受制兩萬八關阻力。國企指數及科技指數跌30點及60點，主板成交550億港元。

小米集團次季手機銷量急升83%，全球市佔率升上第二位超越蘋果，股價飆4.4%，是表現最佳藍籌。同系的金山軟件則跌3%，是表現最差科指成分股。

其他大型科網股表現牛皮，騰訊、阿里巴巴及京東集團升0.1%至0.3%。嗶哩嗶哩升0.8%；快手持續回吐，再跌2.6%；京東健康及阿里健康跌近3%。

金融股偏軟，滙豐控股、友邦保險、中國平安、工商銀行及中國人壽跌0.2%至0.3%；建設銀行靠穩。

【09:20】港股窄幅上落 美團跌近1% 兩桶油續回吐

港股開市缺乏方向，恒生指數跌23點，報27,972點；國企指數高開1點，報10,175點；科技指數跌21點，報7,639點。

藍籌股普遍窄幅上落，信義光能跌3.2%表現最差；舜宇光學跌1.3%緊隨其後。安踏體育升0.9%，是表現最佳藍籌。

大型科網股個別發展，美團跌0.9%拖低大市；阿里巴巴跌0.1%；騰訊升0.3%；小米集團手機市佔率升至全球第二位，股價升0.5%。

其他重磅股方面，油價續回吐，中國石油及中國海洋石油跌0.8%。滙豐控股跌0.7%；香港交易所跌0.2%；友邦保險升0.3%；中國平安升0.5%。