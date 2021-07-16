行內人講真心話？狗狗幣創辦人狠批虛擬貨幣是騙局

虛擬貨幣自誕生以來譭譽參半，批評得較狠的包括各個大國的中央銀行，主要因為虛擬貨幣對央行發行法定貨幣的地位構成威脅。然而，狗狗幣共同創辦人帕莫(Jackson Palmer)竟然亦倒戈，嚴厲抨擊虛擬貨幣只是個讓有錢人更有錢的騙局，整個產業已成為資本主義「最糟糕的部分」。

帕莫當初以玩笑性質創立狗狗幣，但他近日在Twitter發文，指時常有人問他是否會重返虛擬貨幣，或開始定期分享對該議題的看法，他的答案絕對是「不」。他直言，經過多年研究後，他相信虛擬貨幣本身就是右翼、超級資本主義的科技，主要在於透過避稅、減少監管與人為造成的稀有性以擴大支持者的財富。

他又指，虛擬貨幣根本不是去中心化、自由主義的傳統貨幣替代系統，反之已被富豪組成的強大獨佔聯盟掌控，演變到與許多中心化金融系統相關的機構合作。

帕莫亦抨擊虛擬貨幣的行銷方式，認為業界利用不正當的商業連結網路、買通有力人士與媒體播送渠道，塑造虛擬貨幣是「迅速致富之路」的崇拜信仰，向財務困難與輕信的人吸金。而虛擬幾乎是為了讓金字塔頂端人士更快速獲利而打造的，對弱勢者提供較少的保障。

帕莫在2013年與馬庫思(Billy Markus)共同創立狗狗幣，兩人一開始並未認真看待。然而，近期狗狗幣價格曾飆至接近0.74美元的新高，成為全球市值前十大的虛擬貨幣。不過兩人未有因而獲得暴利，因為他們今輪升勢前已賣清所有狗狗幣。