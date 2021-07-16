【高盛推介】快手疑配股　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指快手禁售期即將​屆滿，但有大戶將5.6億股或13.6%，價值達873億港元的實名持股股份，轉由另一金融服務機構持有。市場預測此舉為快手主要股東欲部署配股，或公司向股東借貨擬進行配股。

快手周四(15日)跌約3.5%，周五(15日)早段低開約1%後跌幅擴大，低見149.5元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周四獲資金轉向流入，有約450萬元。認沽證則於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約880萬元。牛熊證方面，則見周四部署牛證的資金傾向沽出，並有部分轉倉至134元以下收回價的遠牛。

快手購證12141，行使價188元，2021年9月23日到期，實際槓桿6.8倍，高槓桿。

快手購證12151，行使價168元，2022年2月28日到期，實際槓桿3.4倍，貼價。

快手購證18496，行使價180.1元，2021年12月31日到期，實際槓桿4.2倍，低面值、新上市。

快手牛證64735，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

快手牛證66050，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率4.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

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