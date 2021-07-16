【瑞通推介】恒指開牛資金較多　投資者追小米好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周新申領失業救濟人數創疫後新低，道指隔晚收報34,987點，升53點或0.2%。

恒指周四(15日)高見28,181點，收報27,996點，升208點或0.8%。周五(16日)早段好淡爭持，重上28,000點。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾5,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,100萬元，反映投資者看淡後市走勢。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點，而熊證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點。

阿里巴巴和騰訊控股據報正考慮互相開放生態系統及服務。有券商預期倘消息落實，阿里巴巴將可觸及微信海量用戶及強大的社交圖譜，料阿里得益較大。ATMX中周四以阿里巴巴表現最佳，最多升3.8%至214.2元，收市維持2%升幅，報210.6元，連升4個交易日，並一舉收復20天和50天線。阿里周五早段於210元水平爭持。上日有近420萬元淨流入其好倉，淡倉亦錄逾60萬元淨流入。

安踏體育周四創出191.6元的歷史新高，收升1.8%於189元，連升3個交易日。集團近日發布未來5年戰略目標，期內將投入超過40億元人民幣，以完善全球研發體系，期望達至收入年複合增長18至25%，網上業務年複合增長30%以上。安踏周五早段曾回落逾1%，下試186元邊。周四有逾60萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾100萬元淨流入。

內險股周四集體做好，中國人壽跟升1.6%收市，企14元。集團上半年原保險保費收入按年升3.4%至4426億人幣。另有券商預料國壽上半年新業務價值將按年跌22%，純利則按年增長40%，下調其目標價但維持「買入」評級。股份周五早段於14元附近上落。周四分別有逾100萬元和小量資金淨流入其好倉和淡倉。

中國電信更新了「回A」招股書，披露上半年收入料介乎2,136.06億至2,184.17億元人民幣，按年增長11至13.5%；純利介乎175.76億至178.55億元人民幣，按年升26至28%。中電信周二(13日)因5G應用「揚帆」行動計劃公布而受惠抽升，其後兩日在高位稍作整固，周五早段回升逾3%，高位升抵3.1元，創52周高。逾30萬元在周四淨流入其好倉。

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