【高盛推介】小米手機銷量超越Apple　資金追捧好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：有調查機構發表報告，指今年第2季全球智能手機出貨量升12%。當中小米市佔率達17%，首次躋身全球第2位並超越蘋果公司(Apple Inc.)，而出貨量則按年升83%。此外，小米智能工廠二期正式開工，預計可年產1,000萬部智能手機，產值約600億元人民幣。

小米周五(16日)早段逆市反彈，高開約0.6%後升幅擴大，高見28.4元，突破半個月高位。

觀察個股輪證資金流向，近期資金傾向部署好倉，認購證於周三及周四(14及15日)共錄得約620萬元資金流入。認沽證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約260萬元。

牛熊證方面，則見牛證於過去5個交易日皆錄得資金流入，當中周四有約140萬元，並集中在23至26元收回區域的產品。觀察港股通資金流向，則見周四北水繼續沽出小米，錄得約4.6億元資金淨賣出。

小米購證15511，行使價29.93元，2021年9月23日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、高槓桿

小米購證15025，行使價31.88元，2021年9月27日到期，實際槓桿10.1倍，高槓桿、低街貨、價外進取選擇

小米牛證67432，收回價26.5元，行使價26.1元，換股比率50，槓桿比率12.7倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。

小米牛證66012，收回價26元，行使價25.6元，換股比率50，槓桿比率11倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

小米沽證14027，行使價23.95元，2021年11月22日到期，實際槓桿6.5倍，中期、低街貨。

小米熊證69873，收回價30元，行使價30.4元，換股比率50，槓桿比率11.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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