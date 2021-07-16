三星仍未決定美國千億投資晶片廠的選址

南韓三星電子此前公布其於美國設晶片廠計劃，然而最終選址或生變！根據公司向德克薩斯州官員提交的文件顯示，已為其計劃投資逾170億美元(約1,326億港元)在該州建設的晶片工廠申請稅收優惠，但廠址或設於其他地方，而並非此前曾考慮的德州首府奧斯汀。

文件顯示，三星正考慮在德州的威廉姆森縣建設該家晶片代工廠，這將包括超過170億美元的投資，並帶來1,800個新工作崗位。威廉森縣是Taylor Independent School District的所在地，該學區正在考慮三星申請的稅收優惠。

此前，三星曾向其現有晶片工廠所在地奧斯汀特拉維斯縣(Travis County)申請稅收優惠，希望能在該處建設價值170億美元的新工廠。不過，按德州公共帳戶審計署(Texas Comptroller of public Accounts)的資料顯示，自3月份以來，三星沒有為特拉維斯縣的廠址提交任何新的公共文件。

三星重申，還在考慮美國的其他選址，包括亞利桑那州和紐約州。如果投資成功，新工廠預計將在明年第1季破土動工，並於2024年底開始生產。