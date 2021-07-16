內地豬價大跌對外需求降　料為全球肉類市場降温

各國對肉類需求強勁，加上飼料成本增加，芝加哥基準全球生豬期貨價格飆升逾25%。

不過，隨着內地豬肉市場從年初的非洲豬疫中恢復，供應上升下豬肉價格大跌，料有助為全球肉類市場降溫。

獨立農業諮詢公司Data Analytics負責人Jim Huang預期，受惠內地豬肉市場復甦，下半年內地由外國進口的豬肉有望比上半年減少超過50%，因為內地豬肉價格已下降至較低水平，購買外國豬肉連關稅和運費等，成本反而較高。

今年初內地受到非洲豬瘟影響，令豬價上升，政府須從國外購買豬肉，供應給內地市場，為市場降溫。Bric Agriculture Group分析師Lin Guofa表示，內地豬肉供應穏定意味政府可減少購買外國豬肉，並把資金投放在採購內地豬肉上。

國家統計局周四(15日)數據顯示，上半年內地豬肉產量約2,700萬噸，按年增36%；直至6月底，生豬數量增至4.39億頭，按年增30%。

另外，全球正面臨通脹壓力，食品價格如肉類和食用油等均上升，內地對國外肉類需求下降，或能有助減慢全球通脹速度。