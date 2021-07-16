新冠變種病毒肆虐疫苗不足　東南亞經濟好大鑊？

由於新冠變種病毒肆虐，加上疫苗不足，東南亞經濟復甦正面臨嚴峻的考驗！東南亞最大的經濟體印尼，已經成為新的疫情焦點，本周其每日新增病例已經超過印度。周四(15日)印尼新增確診病例56,757例，首次超過5萬，單日新增連續第4天刷新紀錄。在越南，據衞生部公布，周四新增病例1,889例，此前一度超2,000例，來到歷史新高。印尼、泰國和菲律賓已經下調了今年的國內生產總值預測，馬來西亞表示將很快倣效。

東南亞的人口大約是美國的兩倍，現在疫情爆發的局勢，已經超過了拉丁美洲和印度等之前的重災區。外媒引述約翰斯霍普金斯大學據分析，過去一周東南亞病例增加了41%，超過50萬例。在截至周三(14日)的7天內，死亡人數增加了39%，全球稱冠，且病例還在增加。同時，東南亞整體的疫苗接種率只有9%，落後西歐和北美等先進地區，僅超過非洲和中亞。

隨着發達國家家的大部分地區重啟商業活動，東南亞大部分地區疫情惡化，意味正在重新實施防疫封鎖，可能對經濟造成進一步傷害，只有新加坡較例外，但鄰近國家疫情未脫險，變相亦對新加坡經濟復甦之路造成諸多掣肘。

故見最近幾周東南亞地區股、匯受壓，而各國政府在打消赤字的前提下，也缺乏援助的彈藥。此間美國卻正開啟減少購債的早期討論，亞洲貨幣承壓，讓亞洲決策者的政策操作空間減少。