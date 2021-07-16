二手樓價指數按周升0.63%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL報187.87點，按周升0.63%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報190.58點，按周升0.50%。 CCL(中小型單位)報188.32點，按周升0.64%。CCL(大型單位)報185.48點，按周升0.57%。

新界西樓價升幅顯著，新界西CCL_Mass最新報176.81點，按周升1.83%，升幅為近12周最大。新界西CCL_Mass 仍然低於2018年7月176.99點的歷史高位，現為歷史次高水平，相差0.10%，是四區中最接近自己的高位，有望率先創新高。其餘三區指數與自己歷史高位相比，仍有一段距離，九龍相差2.34%、港島相差2.68%，以及新界東相差3.62%。

九龍CCL_Mass報184.29點，按周升1.07%，結束連跌3周。新界東CCL_Mass報201.27點，按周升0.95%，結束連跌2周。港島CCL_Mass報193.90點，按周跌1.65%，連升3周後回軟。近四周計，四區指數走勢各自反覆，三區升一區跌出現兩次，三區跌一區升同樣出現兩次，以致整體樓價走勢於破頂前出現短暫反覆。

今周CCL四大整體指數齊升，是美國聯儲局維持利率不變後首周市況，但指數升幅温和，尚未重返兩周前高位，走勢出現短暫波動。隨著樓價迫近歷史高位，買賣雙方出現角力，估計破頂前，樓價會由連升轉為短暫反覆爭持。現時CCL距離自己歷史高位190.48點相差1.37%，CCL_Mass相差0.57%，CCL(中小型單位)相差0.99%，CCL(大型單位)相差3.36%。