萬洲國際罷免「太子爺」真相曝光！原來係因為...

周五(16日)就有內媒引述萬洪建在朋友圈發文解釋，因為討論「高管任職問題」與萬隆發生分歧，被萬隆訓斥，萬洪建氣急之下以拳頭砸向靠牆房門，用頭撞擊玻璃牆櫃，宣洩心中憤懣。結果，被萬隆保鏢摁倒在地，萬洪建滿頭血漬之餘，萬隆更要求影相取證。

萬隆喺處理手法也相當狠心，根據上月底萬洲發出之罷免公告，措辭相當嚴厲，直指萬洪建「無法履行作為董事的才能、審慎及勤勉行事的職責」。

被免職消息傳出後，有雙匯前管理層對內媒表示，萬隆與萬洪建父子之間矛盾以公告形式公布於眾，讓人驚訝，表現出萬隆嘅強勢，即便是對自己個仔，都「說一不二」。

報道冇提及到底兩父子因為討論邊位高管任職問題而發生爭執，不過自從上月底萬洲發出罷免公告後，公司只有執行董事Dennis Pat Rick Organ辭任，指其有意投入更多時間於其他個人承擔，自周四(15日)起生效。