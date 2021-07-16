金價高企1823美元 道期靠穩

美匯指數報92.7；港匯見7.7672；離岸人民幣(CNH)報6.4718；美元兌日圓弱見110.12；歐元企1.1797，英鎊處1.3804。金價高企1,823美元。布油力守73美元，紐油失72美元。道指期貨靠穩。

-傳內地免除赴港上市企業的網絡安全審查，港交所曾漲逾5%，高見531元。

-小米股價曾飆逾6%，次季手機銷量急升，全球市佔超越蘋果公司。

-維達股價多一度挫15%穿20元關；半年多賺近6%派息10仙，公司指整體大宗商品價格走勢難預測將影響成本。

-騰訊近月狂聘晶片相關人才，疑部署自研設計。

●歐股早市上揚，愛立信績後挫近10%。

-中國碳市場上線交易啟動，首筆交易價格每噸52.78人民幣。

-日本央行維持利率不變，削今財年經濟增長預測。

-三星仍未決定美國千億投資晶片廠的選址。

●新冠變種病毒肆虐疫苗不足 東南亞經濟好大鑊？

●標普：全球銀行業就疫情帶來的信貸損失較預期少。

●「新債王」岡拉克：美國赤字爆錶，美元長期注定失敗！

●傳小紅書叫停赴美上市計劃，正研替代方案。

●傳英特爾擬購格芯，估值高達2,340億元。

●新西蘭第2季通脹3.3%，10年來首次突破央行目標區間。

●中國人民銀行發布《中國數字人民幣的研發進展白皮書》，不預設推出時間表。

●中國網信辦等7部門進駐滴滴出行，開展網絡安全審查。

●發改委計劃在全國形成約6億噸煤炭儲備能力。

●國家衞健委正推動全國層面立法控煙。

●傳螞蟻擬售Paytm母公司至少5%持股。

●行內人講真心話？狗狗幣創辦人狠批虛擬貨幣是騙局。

●幣世界App及網站在內地停止營運。

●人民幣中間價跌至6.4705，兌每百港元報83.2。

●渣打：受惠內需增加，維持香港全年經濟增長6.9%預測。

●新股三巽集團每股定價4.75元，1手中籤率35%，下周一(19日)上市。

●本港二手樓價指數按周升0.63%。

●本港6月份未補價第二市場錄858宗成交，創新高。