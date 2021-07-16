美國擬組印太數碼貿易協議 亞洲各國卻有保留…
2021年07月16日 16:41
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正當美國醞釀印太數碼貿易協議以對抗中國之際，可消息指許多亞洲國家不想加入任何被看作是在挑戰中國的協議，以免被視為「公開選邊站」，兩面不討好！
阿里巴巴(09988)和騰訊控股(00700)等中國企業近年來引領着東南亞的投資浪潮，當地有超過5億人快速轉移到了網絡。這些政府基本上抵擋住了近年來美國呼籲避免讓華為參與5G網絡建設的壓力，即使在安全問題上寄希望於美國來應對中國。
雖然白宮尚未公布擬制訂的協議細節，惟消息指這項協議可能會制定數碼經濟的標準，包括數據使用規則、貿易便利化和電子海關安排等方面，可能會將特朗普2017年退出的亞太貿易協定中許多國家包括在內。
報道引述新加坡Asian Trade Center的創始人Deborah Elms表示，要完成這項廣泛的數碼貿易協議，美國除了要面臨巨大的技術困難外，還要看中國將如何看待這項協議。如果這項協議被視為或實際上是遏制中國的一種方法，那麼計劃可能無法推展，皆因即使是在數碼領域雄心勃勃的國家，甚至在數碼領域擔心中國的國家，也會認為還沒準備好做出這種承諾，且不想加入明確表態要加入遏制中國、反對中國或以任何方式將中國排除在外的陣營。