美國擬組印太數碼貿易協議　亞洲各國卻有保留…

正當美國醞釀印太數碼貿易協議以對抗中國之際，可消息指許多亞洲國家不想加入任何被看作是在挑戰中國的協議，以免被視為「公開選邊站」，兩面不討好！

雖然白宮尚未公布擬制訂的協議細節，惟消息指這項協議可能會制定數碼經濟的標準，包括數據使用規則、貿易便利化和電子海關安排等方面，可能會將特朗普2017年退出的亞太貿易協定中許多國家包括在內。

報道引述新加坡Asian Trade Center的創始人Deborah Elms表示，要完成這項廣泛的數碼貿易協議，美國除了要面臨巨大的技術困難外，還要看中國將如何看待這項協議。如果這項協議被視為或實際上是遏制中國的一種方法，那麼計劃可能無法推展，皆因即使是在數碼領域雄心勃勃的國家，甚至在數碼領域擔心中國的國家，也會認為還沒準備好做出這種承諾，且不想加入明確表態要加入遏制中國、反對中國或以任何方式將中國排除在外的陣營。