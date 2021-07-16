英奢侈品零售商Burberry首季同店銷售反彈90%

英國奢侈品零售商Burberry截至6月26日止，首財季收入按固定匯率計算增長86.38%，至4.79億英鎊(約51.4億港元)，期內可比門店銷售額升90%，按季則增長1%，略高於2019年疫情爆發前的水平。

集團指，美洲市場可比門店銷售額按年增長3.41倍，內地及南韓的可比同店銷售額則按年分別增長超過55%及90%，帶動亞太地區銷售額按年增長27%，主要由年輕客戶推動，而皮具和外套類產品的銷售增長尤強勁，故已取消這些商品的降價促銷。

歐洲、中東、印度和非洲(EMEIA)銷售額按年增長1.46倍，按季則下降38%，主因是業務仍受遊客人數減少和門店因新冠疫情關閉所影響。其中，歐洲所受影響尤爲嚴重，該市場同店銷售仍較疫情前下降38%。

截至6月底止，商店關閉的情況已有所改善，僅有3%的門店關閉，惟歐洲仍有35%門店縮短營業時間和縮減業務，且亞洲許多門店仍受到國際遊客流量大幅下降的衝擊。集團又指，將於倫敦開設首家旗艦店，明年將陸續再開設三家旗艦店。

集團指出，外在環境仍然嚴峻，且與去年相比，主線門店及網店的減價促銷活動錄得的銷售額按低雙位數倒退，銷售點業務持續萎縮，預計本財年的銷售額倒退1.14億英鎊，調整後營業利潤倒退4,000萬英鎊。

值得留意的是，上月集團宣布行政總裁Marco Gobbetti將在今年底卸任，並過檔到意大利品牌Ferragamo，Burberry目前正尋找繼任人。傳為集團設計「TB」字母系列的創意總監Riccardo Tisci或會隨Gobbetti離巢，惟首席營運官兼首席財務官Julie Brown強調，公司對其留任「十分有信心」。