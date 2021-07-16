銀色債券下周二起認購　券商及銀行推優惠吸客

新一批銀色債券將於下周二(20日)起認購，各大券商亦相應推出認購優惠。

●輝立証券提供孖展認購，借5萬元或以下可選借10成孖展，並有5免優惠，包括豁免按金、孖展利息、託管費、贖回費，以及手續費。借1萬元或以上，亦可選借9成孖展，相應利率為1.88厘，並設100元手續費，僅豁免託管費及贖回費。

●致富證券提供7免認購優惠，包括豁免認購手續費、託管費、代收利息費、存入費、到期贖回費、提早贖回手續費，以及轉出費。

除了券商外，各大行亦搶閘推出優惠搶客。交通銀行(香港)、花旗銀行、信銀國際、上海商業銀行等亦推出「7免」優惠，即認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入之費用、以債券形式轉出之費用、提前贖回費及到期贖回費。

今批銀債將認購年齡門檻降至60歲，發行額亦由上一批的100億元，大幅增至240億元，規模創新高，港府更可酌情提高至最多300億元，保證回報息率有3.5厘，將於7月30日下午2時截止認購，8月10日發行，每手認購面額為1萬元。有業界人士表示不用大手抽債，建議每人「補底」抽20手至30手即可。