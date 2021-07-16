銀色債券下周二起認購 券商及銀行推優惠吸客
2021年07月16日 17:57
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新一批銀色債券將於下周二(20日)起認購，各大券商亦相應推出認購優惠。
●耀才證券(01428)推出銀色債券8免優惠，包括豁色認購費、經紀費、存倉費、代收利息費、提早贖回費、到期贖回費、存入費，以及轉出費。另外，新開戶客戶享零佣金，於成功登記日起計的90天內，存入1萬元或以上資金及完成一宗港股或A股買入交易，可獲20個盈富基金(02800)基金單位；首月佣金達2,000元或以上，可獲10股滙豐控股(00005)股份。
●輝立証券提供孖展認購，借5萬元或以下可選借10成孖展，並有5免優惠，包括豁免按金、孖展利息、託管費、贖回費，以及手續費。借1萬元或以上，亦可選借9成孖展，相應利率為1.88厘，並設100元手續費，僅豁免託管費及贖回費。
●致富證券提供7免認購優惠，包括豁免認購手續費、託管費、代收利息費、存入費、到期贖回費、提早贖回手續費，以及轉出費。
除了券商外，各大行亦搶閘推出優惠搶客。交通銀行(香港)、花旗銀行、信銀國際、上海商業銀行等亦推出「7免」優惠，即認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入之費用、以債券形式轉出之費用、提前贖回費及到期贖回費。
今批銀債將認購年齡門檻降至60歲，發行額亦由上一批的100億元，大幅增至240億元，規模創新高，港府更可酌情提高至最多300億元，保證回報息率有3.5厘，將於7月30日下午2時截止認購，8月10日發行，每手認購面額為1萬元。有業界人士表示不用大手抽債，建議每人「補底」抽20手至30手即可。