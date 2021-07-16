證監會：虛擬資產平台幣安無牌　適時採取執法

香港證監會發聲明指，虛擬資產平台「幣安」，以及幣安集團旗下的任何實體均未獲得發牌或註冊以在香港進行「受規管活動。證監會法規執行部執行董事魏建新(Thomas Atkinson)表示，證監會絕不容忍任何違反證券法例的行為，並會毫不猶豫地在適當時對無牌平台營運商採取執法行動。投資者應注意在不受規管的平台上買賣虛擬資產的風險。若有關平台終止運作、倒閉或遭黑客入侵，投資者可能會面臨損失在該平台上持有的全部投資的風險。

證監會留意到，「幣安」已在多個司法管轄區提供股票代幣的交易服務，並亦可能向香港投資者提供服務。而根據有關陳述，股票代幣是獲不同的相關海外上市股份的存管投資組合支持的虛擬資產，其價格緊密追蹤有關股份的表現。由於股票代幣可以零碎單位計值，因此它們被推廣為投資者購買零碎股份，而非完整的已繳足股份的另類方法。

股票代幣在香港相當可能構成《證券及期貨條例》所指的「證券」，故屬於證監會的監管職權範圍。證監會警告，若股票代幣屬「證券」，無論在香港進行或以本港投資者為目標，推廣及／或分銷有關代幣均構成「受規管活動」，並須向證監會領取牌照，除非屬於適用的豁免範圍。任何人如未取得證監會認可或註冊，而向香港公眾發售有關代幣，可能屬違法。凡違反相關條文者均可能被檢控，一經定罪，須受刑事制裁。

證監會呼籲，若有意投資在不受規管的平台上發售的股票代幣的投資者務必格外謹慎。由於平台不受規管，便可能沒有獨立第三方對其進行任何盡職審查或審核，以確認該相關股票代幣實際上已相應地獲相關股份的存管投資組合支持的陳述是否真確。同時提醒，相關股票代幣所附帶的權利亦可能沒有向投資者全面披露，例如投票權、收取股息的權利、贖回相關股份的權利、在分拆相關股份或發行紅股及期權時的安排和權利。

證監會曾接獲投資者的投訴，指他們在不受規管平台開設的帳戶提取法定貨幣或虛擬資產時遇到困難。投資者另應注意，若該等平台與香港並無任何連繫，證監會對它們未必有監管權力。如有爭議，投資者相當可能難以提出申索，亦可能無法循法律途徑獲取賠償。

證監會亦提醒中介人必須遵從證監會的通函，當中規定，如中介人有意提供任何涉及虛擬資產的金融服務，應及早通知證監會並與證監會討論其計劃，以免引致負面監管後果。

值得留意的是，幣安於中國成立，其官網聲稱平台是全球交易量最大的加密貨幣交易所，惟沒有提供公司辦公室地址。早前日本、英國及開曼群島政府皆表示幣安在當地沒有營業執照。該公司於今年5月中因比特幣重挫，而凍結投資者帳戶，使大批投資人帳戶餘額在短時間內歸零。全球用戶為了追討損失組成團體並找來律師，惟因該公司不受法規監管又沒有總部，令用戶投訴無門。