全球圍剿！幣安不再提供股票代幣購買業務

虛擬資產平台「幣安」周五(16日)公布，將開始把商業重心轉移到其它的產品上，因此幣安平台將逐步降低對股票代幣 (Stock Tokens) 的支持。從即日起，幣安平台上不再提供股票代幣的購買，並在2021年10月14日世界協調時間晚上7時55分後不再支援任何的股票代幣。

幣安表示，持有股票代幣的用戶可在接下來的90天繼續持有或出售。用戶在10月14日世界協調時間晚上7時55分後將無法手動銷售或平倉倉位。換言之幣安平台上的所有股票代幣的倉位將於10月15日界協調時間下午1時半平倉。

此前香港證監會發聲明指，虛擬資產平台「幣安」，以及幣安集團旗下的任何實體均未獲得發牌或註冊以在香港進行「受規管活動。證監會法規執行部執行董事魏建新(Thomas Atkinson)表示，證監會絕不容忍任何違反證券法例的行為，並會毫不猶豫地在適當時對無牌平台營運商採取執法行動。

早前日本、英國及開曼群島政府皆表示幣安在當地沒有營業執照。該公司於今年5月中因比特幣重挫，而凍結投資者帳戶，使大批投資人帳戶餘額在短時間內歸零。全球用戶為了追討損失組成團體並找來律師，惟因該公司不受法規監管又沒有總部，令用戶投訴無門。