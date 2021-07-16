樓價UPDATES：二線屋苑樓價齊上

樓價繼續向上走，二線屋苑亦錄高價成交，鰂魚涌栢蕙苑三房單位，新近以同類新高價1,350萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌栢蕙苑寧柏閣中層C室，實用面積約670方呎，三房間隔，原開價1,380萬元，減價30萬元或約2.2%，以1,350萬元沽出，實用呎價約20,149元，創同類型單位做價新高。屋苑本月暫錄2宗成交，現時有約20個放盤，入場價由1,080萬元起。

●北角百福花園康福閣高層C室，實用面積約545方呎，兩房間隔，以810萬元易手，實用呎價約14,862元。原業主於2018年4月購入單位，當時作價782萬元，持貨3年鬆綁沽售，帳面獲利28萬元，單位升值約4%。

●北角富景閣中層C室，實用面積約538方呎，原則三房間隔，改成一房設計，以800萬元易手，實用呎價約14,870元。

●西半山麗豪閣本月暫錄得2宗成交，屋苑A座低層4室，實用面積約692方呎，三房連套房間隔，叫價約1,580萬元，議價後以約1,568萬元成交，實用呎價約22,659元。

●西灣河鯉景灣逸榮閣中層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔，外望內園景，以995萬元沽出，實用呎價約20,515元。屋苑現時入場價由900萬元起。

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九龍區

●九龍塘根德閣5座高層B室，實用面積約882方呎，三房連套房間隔，享開揚市景，連車位以約1,693.8萬元，實用呎價19,204元。原業主持貨13年，帳面獲利約930.8萬元。

●將軍澳新寶城3座低層C室，實用面積約377方呎，兩房間隔，原業主開價660萬元，減價2萬元或約0.3%，以658萬元沽出，實用呎價約17,454元。業主由放盤到成交相距不足24小時，而新買家為90後專業人士。

●將軍澳富康花園5座高層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場成交價580萬元，較開價調減40萬元，實用呎價約9,797元。

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新界區

●沙田第一城52座低層D室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望內園景，放盤兩個月，減價30萬或約5.2%，以550萬元沽出，實用呎價19,366元。

●馬鞍山曉峯灣畔2座高層A室，實用面積約510方呎，兩房間隔，叫價830萬元，放盤1個月，減至820萬元獲承接，實用呎價約16,078元。

●大埔昌運中心4座高層F室，實用面積約339方呎，現為一房間隔，原開價570萬元，放盤1個月減價10萬元，獲用家以560萬元承接，實用呎價約16,519元。

●元朗YOHO MIDTOWN第5座高層E室，實用面積約507方呎，兩房間隔，以945萬元零議價售出，實用呎價18,639元。原業主於2010年2月以約361萬元買入單位，持貨11年帳面獲利約584萬元。

●元朗映御2座中層E室，實用面積約423方呎，一房間隔，享開揚市景，原叫價約675萬元放售，放盤逾1星期獲首置客洽購，輕微議價至670萬元成交，實用呎價約15,839元。

●屯門海典軒1座高層C室，實用面積約483方呎，兩房間隔，成交價735萬元，實用呎價約15,217元。若單位用作投資收租，以市值租金約為1.5萬元計算，租金回報率約2.4厘。

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