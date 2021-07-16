購買力流入銷售中樓盤　細單位需求殷切

市場暫時未有大型全新項目接力登場，購買力繼續流入各區銷售中樓盤，其中啟德及屯門兩區仍是市場焦點，區內項目連環錄得承接，並以上車細單位需求最為殷切。

●THE HENLEY I單日沽5伙 吸金近四千萬

屯那綫全線通車後，啟德區內新盤市況熱鬧。市場消息透露，恒基地產（00012）THE HENLEY I 今晚（16日）進行第4輪銷售，截至晚上7時30分，已獲揀選共5個單位，總成交金額逾3,995萬元。項目開售至今累積售出278伙，套現逾30.61億元。

●帝御系列兩期即日售出6個單位

屯門區全新樓盤開售前，購買力繼續流入區內其他項目。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御系列，其中兩期於今日（16日）合共售出5個單位，套現逾3,167萬元。該批單位中，5伙來自帝御‧嵐天，每戶售價介乎507.96萬至600.67萬元，呎價由14,681至16,825元。其他1伙則屬帝御‧星濤的單位，售價485.94萬元。

●荃灣西逸璟‧龍灣樓價457萬單位交易告吹

各區入伙盤續現交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，荃灣西逸璟‧龍灣原本於7月8日售出的第1座1樓F單位，實用面積281方呎，成交價457.6萬元，呎價16,285元，已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

●西貢逸瓏園樓價逾1400萬元單位終止買賣合約

據一手銷售資訊網資料，信和置業（00083）旗下西貢逸瓏園，原本於2019年12月售出的1座7樓C單位，實用面積881方呎，當時做價1,411.7萬元，呎價16,024元，買家享先住後付優惠，惟已於成交紀錄冊列明為終止買賣合約。

●屯門上嵐首日開放示範單位 參觀情況踴躍

下半年新盤開售反應保持理想。建灝地產旗下的屯門上嵐，昨日（15日）公布開價後，今日起全面開放示範單位吸客，位於荃灣的售樓處內、外均出現大批人流等候睇樓，市場反應理想。該盤首張價單推出50伙，全數為一房戶，扣除最高16%總折扣優惠後，折實平均呎價18,388元。

而整批單位的折實售價由450.18萬至538.07萬元。入場單位為3樓B室，實用面積265方呎，呎價16,988元屬首批之中最低。發展商將於明日開始收票，預計最快下周開售。

●馬鞍山峻源低層大戶3200萬元獲承接

馬鞍山新盤大戶具承接力。據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下馬鞍山峻源，今日（16日）售出第1座5樓A單位，實用面積1,615方呎，成交價3,200萬元，呎價19,814元。