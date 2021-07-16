通脹憂慮美股轉跌　港股夜期低水150點

投資者正評估本周的企業財報與經濟數據，憂慮通脹持續上揚，美股早段由升轉跌，道指報34,893點，跌93點；標指報4,351，跌8點；納指報14,513點，跌29點或0.2%。港股期指夜市報27,857點，跌163點，低水148點。

聯儲局主席鮑威爾在參議院作證時承認通脹「遠高於目標水準」，基準的10年期國債孳息率上升3個基點至1.329%，30年期國債孳息率上升3.9個基點至1.958%。

通貨膨脹和就業增長都是決定聯儲何時收緊寬鬆貨幣政策的因素。不過他早前也表示，鑑於勞動力市場和經濟的其他領域仍需從疫情中完全復甦，聯儲局現在就介入並退出超級寬鬆政策以控制通脹上行還為時尚早。

經濟數據方面，美國6月零售銷售按月增長0.6%，超出市場預期，7月消費者信心指數意外跌至5個月低點。

另外，密歇根大學消費者信心指數7月初值從上月的85.5降至80.8，低於調查所有經濟學家預估，該調查的預估中值為86.5。

【21:30】零售數據勝預期，美股周五早段靠穩，道指曾升66點，至35,053點；標指升14點，至4,374點；以科技股為主的納指則漲72點，至14,616點。

個股方面，美國金融巨頭道富集團公布，截至6月底止季度收入為30.34億美元，按年升3%；經調整每股盈利為1.97美元，勝預期。公司股價早段升1.15%。

因成功研發新冠肺炎疫苗而聲名大噪的生物科技公司Moderna獲納入標指，下周三(21日)生效，其股價漲7.45%，高見279.03美元。

瑞典電訊設備商愛立信上季度收入按年下跌1%至549億元瑞典克朗，是3年來首錄跌幅，其股價挫9.7%。